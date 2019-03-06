برگزاری بزرگداشت لوون هفتوان در شهر کتاب پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین سالروز درگذشت لوون هفتوان بازیگر فقید سینمای ایران، دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ بزرگداشت او در شهر کتاب پاسداران برگزار می‌شود.

در آغاز این مراسم مجید برزگر و سعید آرمند درباره تجربه همکاری با لوون هفتوان صحبت می‌کنند و سپس فیلم «پرویز» ساخته مجید برزگر و بازی زنده یاد لوون هفتوان برای حاضران به نمایش در می‌آید.

شرکت در این مراسم برای عموم آزاد و رایگان است و علاقه‌مندان برای شرکت در این مراسم بزرگداشت، می‌توانند ساعت ۱۷ به شهر کتاب پاسداران واقع در بوستان دوم، پلاک ۹ مراجعه کنند.