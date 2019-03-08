۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری در غرب مازندران دغدغه منابع طبیعی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا سنگاری اظهار داشت: وجود ۹۵۳ قطعه ده هکتاری در غرب مازندران، دغدغه‌ای برای ادارات منابع طبیعی شده است.

سنگاری با اشاره به این‌که این قطعات در سه شهرستان نوشهر و چالوس و عباس‌آباد قرار دارد اظهار داشت: البته در برخی از قطعات، طرح مصوب عمل شد ولی در تعدادی دیگر نیز این کار انجام نشد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر تاکید کرد: از چند سال قبل بنا شد ۲۰ درصد از مساحت هر یک از این قطعات به گردشگری اختصاص یابد که چون در برخی از این مجوزها تخلفاتی صورت گرفت، مجوزهای گردشگری قبلی باطل شد و از مقامات قضائی می‌خواهیم ما را در حل این مشکل که فقط در اداره کل منابع طبیعی نوشهر وجود دارد یاری کنند.

سنگاری بیان کرد: جنگل و دریا به فرموده رهبر انقلاب دو فرصت مهم هستند که باید هم حفاظت و هم بهره‌برداری شوند و تاکنون بیش از ۹۰ درصد سواحل غرب مازندران آزاد شده است و تا آخر تابستان سال آینده تمام اراضی ساحلی آزاد می‌شود.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر افزود: ما با سامان‌دهی قانونی زمین‌های ساحلی می‌توانیم به‌درستی از ساحل و دریا استفاده کنیم و با کمک دیگر نهادها می‌توانیم در سواحل آزادشده پروژه‌های مختلفی اجرا و اشتغال‌زایی کنیم.

وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۴ فقره رفع تصرف و اجرای احکام قضائی به مساحت ۲۵ هکتار انجام شده بود که این مقدار در سال ۱۳۹۷ ۲۴ فقره و ۱۳ هکتار بود.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر ادامه داد: در بخش آتش‌سوزی نیز در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۲ فقره حریق با مساحت ۷۱ هکتار رخ داد که در سال ۱۳۹۷ به ۳۴ فقره به مساحت ۸۷ هکتار رسید.