هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار مهر به مشارکت‌های مردمی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مردم زنجان خیر و مؤمن هستند و در امسال مشارکت مردم برای دستیگری از نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد، بسیار خوب بوده است.

وی اظهار کرد: در جشن نیکوکاری سال گذشته ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جمع‌آوری شد و از دی ماه امسال هم جشن نیکوکاری در مراکز نیکوکاری با محوریت مساجد آغاز شد که تا کنون بیش از پنج میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده است.

صفری افزود: جشن نیکوکاری از دی ماه امسال در مراکز نیکوکاری آغاز شده که تاکنون بیش از پنج میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی دریافت شده است.

‌صفری تأکید کرد: کمیته امداد درصدد که یک هفته مانده به عید کمک‌های خود را به مددجویان پرداخت کند تا بتوانند عید خوبی داشته باشند.

وی افزود: در استان زنجان بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان هستند.