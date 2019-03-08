هر تولد «یک درخت»/ برای فردایی پرامید نهال بکاریم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - هدی خرم‌آبادی: هر تولد می‌تواند با خود تولدی دیگر داشته باشد. هر حیاتی می‌تواند خود حیات‌بخش موجود دیگری باشد. می‌توان در ولادت‌ها به جای صرف هزینه‌های هنگفت، نهالی کاشت تا سبز شود برای فردایی سبز و روشن و پر امید. فردایی که بتوان در آن نَفَس کشید و نَفَس هدیه داد.

«هر تولد یک درخت» طرحی است که به همت انجمن پرنده‌نگری چکاوک خلیج فارس آغاز شده و جمعی از کودکان به همراه والدینشان به مناسبت تولد دو تن از همشهریان در محل دهکده گردشگری کنار هیئت قایقرانی تعدادی نهال حرا کاشتند.

حس و حال کودکانی که تا زانو در گل و شل رفته بودند، بیانگر احساسات و گرایش‌های پاک آنها بود و به راستی این تلنگر را می‌زد که اگر از همان آغاز زندگی با مسائل زیست‌محیطی آشنا شوند، در بزرگسالی با جهل و نادانی طبیعت را تخریب نمی‌کنند. کودکی که امروز با دست‌های خود نهال کاشت، محال است بتواند درختی را از ریشه قطع کند یا نسبت به طبیعت بی‌تفاوت باشد.

محمدمهدی طیاری مدیر انجمن پرنده‌نگری چکاوک خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت آموزش‌های محیط زیستی به کودکان گفت: نکته نخستی که باید بر آن تاکید کنم، این است که شاید آنقدر که انس گرفتن کودک با طبیعت در دوره‌ای که به واسطه زندگی شهرنشینی آنها را از طبیعت دور و محروم کرده‌ایم، ضروری است، آموزش مسائل محیط زیستی به آنها یک ضرورت تلقی نشود، زیرا کودکی که فرصت حضور در طبیعت را یافت، به خودی خود به دنبال پاسخ سوال‌هایش می‌رود و به جای آنکه ما بخواهیم نکته‌ای را به آنها آموزش دهیم، آنها خود با حساس شدن به طبیعت و حیات موجودات دیگر به دنبال ما خواهند آمد تا یاد بگیرند و بدانند. دست کم این تجربه‌ای است که من و همراهانم به آن رسیدیم.

این دوستدار طبیعت در پاسخ به این سوال که آیا طرح هر تولد یک درخت مخصوص مناسبت یا فصل خاصی است، تصریح کرد: طرح هر تولد یک درخت، طرحی است که از چند سال پیش برایش آماده شده بودیم اما آن‌گونه که باید و شاید به طور جدی دنبال نشد و از سال گذشته با تأسیس انجمن پرنده‌نگری با جدیت بیشتری آن را دنبال کردیم.

وی افزود: امروز به درخواست یکی از معلمان مدرسه و یکی از دانش‌آموزانی که عضو انجمن چکاوک است، در روز تولدشان که مصادف شده بود با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، اقدام به کاشت حرا کردیم.

طیاری با بیان اینکه استقبال شهروندان از طرح هر تولد یک درخت بسیار شگفت‌انگیز است افزود: امروز علاوه بر تولد این معلم فهیم و پرنده‌بان انجمن، دوستان دیگری از دلوار نیز به ما پیوستند تا در زادروز دوستشان برایش نهال بکارند. این طرح در هر مناسبتی اعم از تولد، وفات، ازدواج و … اجرا می‌شود و از این نظر محدودیتی وجود ندارد.

وی درباره هدف از اجرای این طرح تاکید کرد: استقبال شهروندان از کاشت نهال در روز تولدشان به جای صرف هزینه‌های هنگفت، شور و شوق کودکان در کاشت نهال و همراهی والدین با فرزندانشان یعنی ترویج فرهنگ، یعنی احترام به طبیعت، یعنی می‌توان با ادامه این مسیر به فرداهای بهتر اندیشید.

اگر مسئولان نیز به این باور برسند که انجمن‌ها با کمترین امکانات خود بهترین ساعات و لحظات زندگی‌شان را صرف فرهنگ‌سازی می‌کنند و دست از رؤیای توسعه‌هایی که جز تخریب طبیعت پیامد و نتیجه‌ای در بر نداشته بردارند. دست کم اگر کمکی از دستشان بر نمی‌آید تا انجمن‌ها را حمایت کنند، آنها را نه ناامید کنند و نه تخریب. این خواسته اندکی است.