چهره ماندگار و شهروند افتخاری بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بندر بوشهر جمعه‌شب در آئین تجلیل از چهره ماندگار و شهروند افتخاری بوشهر اظهار داشت: بوشهر دارای مفاخر و بزرگان بسیار زیادی است که در طول تاریخی بزرگان فراوانی در این استان حضور داشته‌اند.

نورالدین امیری با اشاره به انتخاب دکتر عباس عاشوری‌نژاد به‌عنوان شهروند افتخاری و دکتر غلامحسین خواجه به‌عنوان چهره ماندگار بوشهر خاطرنشان کرد: تجلیل از این دو بزرگوار در حقیقت از مقام ارزشمند معلمان، فرهنگیان و چهره‌های علمی شهر بوشهر است.

وی با بیان اینکه شهر بوشهر همیشه در طول تاریخ شهری فرهنگی و علمی بوده است تصریح کرد: بوشهر پایتخت نخستین‌ها در طول تاریخ است و این شهر خویشاوند تمام دریاها است. بوشهر شهر رازها و دریاها با نیروی جاشوها و آواز ناخداها است.

شهردار بندر بوشهر با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای گرامیداشت روز بوشهر و برگزاری برنامه‌های متنوع در طول این هفته افزود: امیدواریم شهروندان بوشهری استفاده لازم را از این برنامه‌ها برده باشند.

بوشهر بندر تعامل و دوستی است

رئیس شورای شهر بوشهر نیز به تاریخ درخشان بوشهر اشاره کرد و گفت: بوشهر دارای داشته‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف است و در عرصه تاریخ و فرهنگ دارای جایگاهی بالا است.

ابوذر دهدار بوشهر را بندر تعامل و دوستی خواند و تصریح کرد: بوشهر، شهر گفتگو و بندر تعامل و مراوده و دوستی بوده و متأثر از فرهنگ و هنر است و به همین دلیل همواره با تعامل و مراوده پیوند خورده است.

وی با اشاره به انتخاب دکتر غلامحسین خواجه به‌عنوان چهره ماندگار بوشهر خاطرنشان کرد: دکتر خواجه مرد دانش و شخصیت برجسته علمی چهره ماندگار استان بوشهر است.

رئیس شورای شهر بوشهر همچنین در مورد انتخاب دکتر عباس عاشوری‌نژاد به‌عنوان شهروند افتخاری بوشهر بیان کرد: دکتر عاشوری انسان شایسته‌ای که در طول حضورشان در استان خدمات علمی و فرهنگی بسیاری را سرانجام بخشیده‌اند و شهروند افتخاری سال ٩٧ استان ما شده‌اند.

وی ۱۸ اسفند روز بوشهر را بسیار مهم دانست و با اشاره به برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای مختلف و متنوع بدین مناسبت تصریح کرد: ملاک انتخاب چهره ماندگار و شهروند افتخاری بوشهر بر اساس خدمات ارزنده فراوان و شخصیت علمی این عزیزان بوده است.

مردم‌داری مهمترین ویژگی بوشهری‌ها است

عباس عاشوری نژاد شهروند افتخاری بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: بوشهر با مردمانی با قلب بزرگ همیشه با آغوش باز پذیرای اقوام و فرهنگ‌های مختلف بوده است.

وی اضافه کرد: بوشهر شهری بزرگ است. شهر بزرگ شهری نیست که خیابان و اتوبان‌های بزرگ، فرودگاه بین‌المللی و تأسیسات بزرگ و حتی پیشینه بزرگ داشته باشد، بلکه شهر بزرگ شهری است که مردمی بزرگ داشته باشد.

عاشوری نژاد بیان کرد: هیچ جا به اندازه بوشهر ندیدم مردمی با نگاهی انسانی، مهمان نواز و فرهنگ‌دوست و پذیرای سایر فرهنگ‌ها باشند. مردم بوشهر به عنوان مردمانی بزرگ سرآمد شهرهای ایران هستند.

وی با بیان اینکه وجود عشق، دوستی و مردم‌داری مهمترین ویژگی مردمان بزرگ شهر بوشهر است، تاکید کرد: شهروندی این شهر برای من و خانواده و فرزندانم افتخاری بزرگ است. جهان بدون بوشهر و مردمانش از هر نجوایی برای من خالی است.

به بوشهری بودن خود افتخار می‌کنم

غلامحسین خواجه چهره ماندگار بوشهر نیز در این آئین با بیان اینکه به بوشهری بودن خود افتخار می‌کنم اظهار داشت: چهره ماندگار بوشهر بودن برایم افتخار بسیار بزرگی است و امیدوارم همچنان بتوانم به استان بوشهر خدمت کرده و موجب رفع عقب ماندگی‌های احتمالی در بخش علمی باشم.

وی با اشاره با این‌که دانشگاه خلیج فارس امروز یکی از مهمترین مراکز علمی کشور محسوب می‌شود، گفت: امروز مردم استان بوشهر به دانشگاه خلیج فارس برای پرورش نیروهای نخبه و کارآمد افتخار می‌کنند.

چهره ماندگار بوشهر گفت: باید از شورای شهر بوشهر برای انتخاب چهره‌های علمی و دانشگاهی به عنوان چهره ماندگار و شهروند افتخاری شهر بوشهر تقدیر کرد، چون با دور اندیشی در انتخاب نیروهای علمی و دانشگاهی، در سایر پژوهشگران برای علم اندوزی ایجاد انگیزه می‌کنند.

رونمایی از کتاب «بوشهرنامه» اثر مشترک محمد صادق سعیدی، امید غضنفر و امید زاهد از دیگر بخش‌های این مراسم بود