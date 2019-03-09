کره شمالی مهیای آزمایش موشکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیبیسی با اتکا به تصاویر ماهوارهای مدعی شده است که کره شمالی مهیای انجام آزمایش موشکی جدیدی است.
طبق این تصاویر، تشدید فعالیتها در اطراف سایت «سانوم دانگ» رؤیت شده که گفته میشود کره شمالی اغلب موشکهای بالستیک خود را در آن نگهداری میکند.
این در حالی است که هفته گذشته نیز گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه کره شمالی در حال بازسازی سایت موشکی «سوهائی» است.
در همین راستا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی پیامی توئیتری مدعی شد: باید دید چه چیزی روی میدهد. در صورتی که کره شمالی آزمایشهای تسلیحاتیاش را از سر بگیرد ناامید خواهم شد.
این در حالی است که ۲ روز پیش نیز رئیس جمهوری آمریکا گفته بود اگر گزارشهای منتشر شده در خصوص تصمیم کره شمالی برای بازسازی سایت آزمایشهای موشکی درست باشد، برای او خبری «بسیار ناامید کننده» خواهد بود.
گفتنی است تمام این ادعاها در حالی مطرح میشود که هانوی پایتخت ویتنام پنجشنبه ۹ اسفند میزبان دور دوم دیدار ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بود.
این دیدار به دلیل عدم تفاهم طرفین درباره نحوه لغو تحریمهای پیونگیانگ با شکست مواجه شد.
