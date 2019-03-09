خیزش گرد و خاک در ۷ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه در خصوص وضعیت آب و هوایی کشور اظهار کرد: طی امروز و فردا (۱۸ و ۱۹ اسفند) در نیمه شرق کشور وزش باد شدید پیش بینی می‌شود که خیزش گرد و خاک برای مناطقی از هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنان، خراسان جنوبی، اصفهان و یزد را در پی دارد.

بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز (۱۸ اسفند) به‌جز نوار غربی و جنوب شرق کشور در سایر مناطق سامانه بارشی فعال است، هر چند بارش‌ها در نوار شمالی، دامنه‌های البرز و شمال شرق کشور به‌صورت خفیف و پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: شدت بارش طی امروز (۱۸ اسفند) در یزد، غرب خراسان جنوبی، نیمه شمالی اصفهان، نیمه جنوبی سمنان، قسمت‌هایی از قم و ارتفاعات کرمان است. فعالیت این سامانه به صورت بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف خواهد بود که سبب کاهش دید و لغزندگی جاده‌های منتهی به مناطق کوهستانی می‌شود.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه روز یکشنبه (۱۹ اسفند) سامانه بارشی در بخش‌های شرق و جنوب شرق کشور فعال است، تصریح کرد: این سامانه به تدریج از بعد از ظهر فردا از کشور خارج می‌شود.

وظیفه با اشاره به اینکه امروز و فردا (۱۸ و ۱۹ اسفند) قسمت‌های مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز و فردا دریای عمان مواج است، اظهار کرد: نیمه غربی کشور صبح امروز کمترین دما را دارد البته تا اواسط هفته روند افزایش دما خواهد داشت.

وی افزود: در نیمه شرقی کشور طی امروز و فردا (۱۸ و ۱۹ اسفند) کاهش دما حدود ۴ تا ۸ درجه پیش بینی می‌شود و از روز دوشنبه (۲۰ اسفند) روند افزایش دما آغاز می‌شود.

وظیفه در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران روز یکشنبه (۱۹ اسفند) صاف، گاهی همراه با وزش باد با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و روز دوشنبه (۲۰ اسفند) کمی ابری تا نیمه ابری با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.