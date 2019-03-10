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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

در تایلند؛

کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و تجربیات علمی برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و تجربیات علمی برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و تجربیات علمی ژانویه ۲۰۲۱ در بانکوک، تایلند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و تجربیات علمی در روزهای ۱۷ و ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ در بانکوک، تایلند برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل پوزیتیویسم منطقی، ریشه‌های پوزیتیویسم منطقی: زبان، منطق، تجربه، اصول پوزیتیویسم منطقی: شکاف تحلیلی / نظریه، معنی شناسی، تأیید، فلسفه علم: توضیح، وحدت علم، تقلیل تئوری و منتقدان: کوین، هانسون، پوپر، کوهن و… است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۱/۰۱/Bangkok/ICLPLE?step=۲ در این منفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۱/Bangkok/ICLPLE مراجعه گردد.

کد مطلب 4563360

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