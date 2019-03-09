عصر اندیشه از منبر به ممبِر رسید/ بررسی پدیده سلبریتی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عصر اندیشه در شماره پایان سال خود پنج پرونده تفصیلی را گشوده است.

مهم‌ترین پرونده این شماره که تیتر اصلی جلد را به خود اختصاص داده، «از منبر تا ممبر» نام دارد که به بررسی پدیده سلبریتی در جامعه ایرانی با تأکید بر سلبریتی‌های روحانی می‌پردازد.

پرونده «چهل سال فقه و حکومت‌داری» به ارزیابی کارنامه چهل‌ساله فقه حکومتی در تدبیر و مدیریت جامعه ایران پرداخته و مصاحبه تفصیلی با شیخ جواد فاضل لنکرانی خواندنی‌ترین مطلب این پرونده به نظر می‌رسد.

عصر اندیشه در بخش عالَم خود پرونده «پسا استعمارگرایی» را ارائه کرده که مشروح چهار سخنرانی ششمین شب علوم انسانی در آن آمده و سه مصاحبه خارجی دوزبانه با اندیشمندان برجسته پسا استعمارگرا به این پرونده وزن بالایی بخشیده است.

پرونده «دانشسرای آرمانی» در قالب هشت مصاحبه تفصیلی با چهره‌های برجسته و شناخته‌شده دانشگاهی، وضعیت آموزش عالی کشور را طی چهار دهه گذشته به بحث گذاشته است و پرونده «سینما سخافت» نقدی بر سندروم فیلم‌های کمدی مبتذل در سینمای ایران دارد.

در بخش کتابسرای اندیشه میزگردی با حضور سه طلبه رمان‌نویس برجستگی دارد و از میان تک‌نگاری‌های این شماره، مصاحبه با محسنیان‌راد در تحلیل سپهر رسانه‌ای ایران جالب توجه است.

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