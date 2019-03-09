اعتراضات جلیقه زردها به فرودگاه پاریس کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانسه ۲۴، عده‌ای از طرفداران جنبش مردمی ضد نظام سرمایه داری فرانسه موسوم به جنبش جلیقه زردها، روز شنبه در اعتراض به خصوصی سازی فرودگاه‌های پاریس در فرودگاه رواسی این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

گفته شده معترضان خصوصی سازی فرودگاه‌های پاریس را باعث افزایش هزینه و بار اضافی بر دوش مسافران و شهروندان فرانسوی عنوان کرده‌اند.

اعتراضات معترضان جلیقه زرد در فرودگاه رواسی پاریس همزمان بوده است با اعتراضاتی که در میدان شارل دوگل برای هفدهمین هفته برگزار شده است.

این تجمعات به مدت ۱۷ هفته است که در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه، آغاز شده‌اند.

مردم فرانسه از ماه نوامبر سال گذشته در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور دست به برپایی تظاهرات‌های نامحدود زدند که رفته رفته معترضین به جلیقه زردها معروف شدند.

بر اساس آمارهای رسمی در جریان این اعتراضات تاکنون یک هزار و ۳۰۰ نیروی پلیس و آتش نشان مجروح شده‌اند.