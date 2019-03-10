قدرت دفاعی ایران توطئه دشمنان انقلاب در غرب آسیا را خنثی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران در مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس که صبح امروز (یکشنبه) در محل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار داشت: این شهدا در راه پیشوایان معصوم دین با عزمی راسخ گام برداشتند.

وی ادامه داد: شهدا تربیت یافتگان مکتب امام حسین (علیه السلام) هستند و تمام دستاوردهای نظام نتیجه ایثار، جهاد و شهادت این عزیزان است، اگر این شهدا نبودند بدون تردید مقاومت اسلامی در دنیای اسلام شکل نمی‌گرفت و مقاومت اسلامی لبنان مایه افتخار جهان اسلام نبود و مجاهدان در یمن، سوریه، عراق، بحرین و سراسر جهان اسلام در قله‌های افتخار و بالندگی نبودند.

امام جمعه موقت تهران تداوم راه شهدا را در شناسایی اهداف دشمنان و ایستادگی در مقابل توطئه‌های آنها دانست و گفت: امروز در سراسر جهان شاهد افتخار و اقتدار امت اسلامی به رهبری مقام معظم رهبری هستیم.

وی به نقش وزارت دفاع در اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور اشاره کرد و افزود: امروز نیروهای مسلح نماد مقاومت و اقتدار اسلامی در جهان هستند و ما شاهد بالندگی و اقتدار ایران اسلامی هستیم. به اعتراف دشمنان، قدرت دفاعی ایران اسلامی قدرت نظامی آمریکا در منطقه را خنثی کرده و موجب شکست توطئه‌های دشمنان انقلاب در غرب آسیا شده است.