به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، این مراسم، عصر ۲۱ اسفند ۹۷ با حضور مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تعدادی از سفرای کشورهای منطقه و جمعی از فرهیختگان و چهره‌های فرهنگ و هنر کشورمان برگزار خواهد شد.

همچنین با بازگشایی این بنای تاریخی، جشنواره سین هشتم از ۲۲ الی ۲۴ اسفند از ساعت ۱۰ الی ۱۷ برگزار می‌شود.

جشنواره سین هشتم با ایده پردازی و اجرای مؤسسه مهرگان فرهنگ و مشارکت مجموعه نیاوران با تدارک برنامه‌های شاد نوروزی و با هدف معرفی سبک اصیل زندگی سیستان و بلوچستان از ساعت ۱۰ تا ۱۷ میزبان علاقه مندان می‌شود.

ایستگاه کودک و اجرای قصه‌های بومی و بازی‌های محلی بلوچی برای کودکان، بازارچه عیدی، اجرای موسیقی و مراسم آئینی استان سیستان و بلوچستان، نوروزخوانی، نقالی و شاهنامه خوانی در مورد خاستگاه نوروز، دکورهای هفت سین و همچنین حضور شخصیت‌های فولکلور نوروزی همچون عمو نوروز، خواجه پیروز و ننه سرما با هدف نوروز، صلح و معرفی سبک اصیل زندگی این استان از جمله برنامه‌های این جشنواره ۳ روزه است.

همچنین سین هشتم به برپایی نمایشگاهی از صنایع و هنرهای دستی سیستان و بلوچستان با رویکرد حمایت از تولید ملی و معرفی دست ساخته‌های هنری این استان، اجرای موسیقی و مراسم آئینی بلوچی و همچنین برپایی کارگاه آشنایی حصیربافی و هنر سوزن دوزی می‌پردازد.

سین هشتم یعنی سبک اصیل زندگی ایرانی اسلامی با هدف صیانت از ارزش‌ها، آداب و فرهنگ اصیل ایرانی در نوروز و پاسداشت ارزش‌های فرهنگی هنری سرزمین مان در پنجمین سال فعالیت خود، با شعار معرفی سبک اصیل زندگی سیستان و بلوچستان و رساندن پیام صلح و دوستی ایرانیان به جهان به مدت ۳ روز در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار می‌شود.