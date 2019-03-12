  1. حوزه و دانشگاه
  2. علوم انسانی
۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۹

سرسنگی در گفتگو با مهر:

دکتری مطالعات سینما تصویب شد/ پیگیری تصویب دروس جدید هنر

دکتری مطالعات سینما تصویب شد/ پیگیری تصویب دروس جدید هنر

رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی گفت: دکتری مطالعات سینما در کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی تصویب شد.

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اقدامات کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی گفت: آخرین مصوبه‌ای که کارگروه هنر داشته، تصویب دکتری مطالعات سینما بوده است.

وی ادامه داد: دکتری مطالعات سینما در کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی مصوب و برای تصویب به شورای تحول ارائه شد پس از تصویب در شورا به وزارت علوم ارسال می‌شود تا در دفترچه انتخاب رشته کنکور قرار گیرد.

رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی افزود: یک سری دروس جدید در رشته هنر و معماری وجود دارد که بررسی و تصویب آن سال آینده پیگیری می‌شود، همچنین دروس قدیمی نیز بازنگری خواهند شد.

کد مطلب 4565806
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها