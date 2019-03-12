دکتری مطالعات سینما تصویب شد/ پیگیری تصویب دروس جدید هنر

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اقدامات کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی گفت: آخرین مصوبه‌ای که کارگروه هنر داشته، تصویب دکتری مطالعات سینما بوده است.

وی ادامه داد: دکتری مطالعات سینما در کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی مصوب و برای تصویب به شورای تحول ارائه شد پس از تصویب در شورا به وزارت علوم ارسال می‌شود تا در دفترچه انتخاب رشته کنکور قرار گیرد.

رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی افزود: یک سری دروس جدید در رشته هنر و معماری وجود دارد که بررسی و تصویب آن سال آینده پیگیری می‌شود، همچنین دروس قدیمی نیز بازنگری خواهند شد.