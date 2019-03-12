درگیری مسلحانه سارقان احشام با پلیس در نهاوند یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شااحمد ساکی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به خبرهای مردمی به خصوص اهالی روستای بخش مرکزی و بخش گیان نهاوند مبنی بر اینکه چند روزی است تعدادی افراد مسلح با خودروی پژو به قصد سرقت احشام اطراف روستا پرسه می‌زنند شناسایی این افراد در دستور کار انتظامی شهرستان نهاوند قرار گرفت.

سرهنگ ساکی گفت: ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز سه شنبه ۲۱ اسفندماه پلیس نهاوند مطلع شد خودرو مذکور به همراه ۴ نفر از اهالی روستای دهنو سفلی در حال سرقت دام و متواری شدن هستند.

وی گفت: بر همین اساس با اجرای طرح مهار و مسدود کردن راه‌های خروجی و علیرغم ایست‌های مکرر مأموران مراقب و اخطار با تیر هوایی، خودرو پژو به سمت روستای فارسبان نهاوند متواری و سرنشینان به سمت مأموران تیراندازی کردند.

وی افزود: در نهایت این تعقیب و گریز منجر به توقیف خودروی مذکور و کشته شدن یک نفر از سارقان و مجروحیت دو نفر دیگر شد و نفر چهارم که به سمت کوه‌های اطراف متواری شده بود با تلاش مأمورین دستگیر شد.

فرمانده انتظامی نهاوند بیان کرد: از این باند سرقت احشام یک قبضه اسلحه و تعدادی فشنگ به همراه پلاک سرقتی و خودرو سرقتی کشف و تحویل مراجع قضائی شد.