به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش وب سایت رسمی منطقه شینگن در سال ۲۰۱۴ از حدود ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ پرونده درخواست ویزا نزدیک به ۸۵۰ هزار پرونده رد شده بودند (حدود ۵ درصد) اما در سال ۲۰۱۷ از ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ پرونده درخواستی بیش از ۱.۳۱۷.۰۰۰ ریجکتی ویزای شینگن ثبت‌شده است (بیش از ۸ درصد). در آستانه سال نو و تمایل فزاینده متقاضیان سفر و یا تحصیل در اروپا شاید جالب باشد بدانید راحت‌ترین کشورهای اروپایی برای اخذ ویزای شینگن در سال ۲۰۱۹ کدم‌اند؟

با ویزای شینگن به چند کشور اروپایی می‌توان سفر کرد؟

ویزای شینگن سفر به ۲۶ کشور اروپایی را جواز می‌دهد. کشورهای اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و لیختن‌اشتاین از سال ۱۹۸۵ و پس از امضای پیمانی با همین نام بزرگ‌ترین منطقه مسافرتی جهان بدون نیاز به پاسپورت را تشکیل داده‌اند.

البته ماهیت و هدف از سفر متقاضی تعیین‌کننده نوع و مدت‌زمان اعتبار ویزای شینگن خواهد بود. به‌بیان‌دیگر اینکه هدف از سفر شما شرکت در توری گردشگری است یا انجام فعالیتی تجاری و یا صرفاً توقف چندساعته در یکی از کشورهای عضو، نوع ویزا و مدت اعتبار آن را تعیین خواهد کرد.

اگرچه ویزای شینگن می‌تواند توسط هر یک از کشورهای عضو این پیمان صادر شود و با رعایت برخی قوانین، دارنده آن می‌تواند در مدت‌زمان اعتبار ویزا بدون مشکل در هر یک از کشورهای منطقه شینگن تردد کند اما پیش از اقدام برای درخواست ویزا بهتر است سری به صفحه ویزای شینگن نیلگام بزنید تا به‌طور دقیق با انواع ویزای شینگن، شرایط، مراحل و مدارک موردنیاز برای هر یک از آن‌ها و حتی نمونه فرم‌های درخواست ویزای شینگن آشنا شوید.

اما اگرچه قوانین و مدارک موردنیاز برای اخذ ویزای شینگن تقریباً در تمامی کشورهای این منطقه یکسان است اما بر اساس آمار موجود، نرخ ریجکتی در برخی از آن‌ها در مقایسه با دیگر کشورها پایین‌تر است. در ادامه ۵ مورد از سخت‌گیرترین و راحت‌ترین کشورهای اروپایی برای دریافت ویزای شینگن را با هم بررسی می‌کنیم.

سخت‌گیرترین کشورهای اروپایی برای صدور ویزای شینگن

بر اساس آخرین آمار منتشرشده و با توجه به نرخ بالای ریجکتی ویزا شینگن برای ایرانیان که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، به احتمال فراوان تجربه تلخ رد درخواست شما و یا دوستان و آشنایان‌تان به یکی از کشورهایی بازمی‌گردد که در فهرست سخت‌گیرترین کشورهای اروپایی در صدور ویزای شینگن از آن‌ها نام‌خواهیم برد.

کشورهای مالت، بلژیک، پرتغال، فرانسه، هلند، سوئد، اسلوونی، اسپانیا، ایتالیا و آلمان در سال گذشته میلادی با بالاترین نرخ ریجکتی درخواست ویزای شینگن به ترتیب سخت‌گیرترین کشورهای اروپایی برای صدور این ویزا محسوب می‌شوند. شاید برایتان جالب باشد که کشور کوچک مالت برای سومین سال متوالی بیشترین تعداد رد درخواست ویزا را در حوزه شینگن به خود اختصاصی داده است.

تقریباً از هر ۴ فرمی که سال گذشته در سفارت‌های مالت برای صدور ویزا ثبت شد، یک مورد رد شده است! یعنی نرخ ۲۵٫۲۳% ریجکتی ویزا. دقیق‌تر بگوییم از مجموع ۳۷,۸۸۱ فرم درخواست ویزا ۹,۵۵۷ فرم در سفارت‌های مالت در سرتاسر جهان ریجکت شده‌اند که آمار بسیار بالایی است. این در حالی است که این عدد در سال پیش از آن ۲۱٫۱۳% بوده و نشانگر تشدید سیاست‌های سخت‌گیرانه مالت برای صدور ویزا است.

البته تا پیش از سال ۲۰۱۷ کشور بلژیک سخت‌گیرترین کشور اروپایی برای صدور ویزا محسوب می‌شد. این کشور در حال حاضر با نرخ ریجکتی ۱۶٫۰۱% جایگاه دوم این فهرست را به خود اختصاص داده است. سفارت‌های بلژیک همواره برای صدور ویزا سخت‌گیر بوده‌اند به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۵ نیز ۱۵٫۳۲% فرم‌های ثبت‌شده در آن‌ها، رد شدند.

راحت‌ترین کشورهای اروپایی برای دریافت ویزای شینگن کدم‌اند ؟

بر اساس همین آمار ۵ کشور ایسلند، فنلاند، لیتوانی، استونی و لیتوانی سهل گیرترین کشورهای اروپایی برای اخذ ویزای شینگن محسوب می‌شوند. نرخ ریجکتی ویزای شینگن در این ۵ کشور یا به زحمت به ۱ درصد می‌رسد و یا کمی از یک درصد بیشتر است.

برای مثال کشور کوچک و دوست‌داشتنی ایسلند همچون ۳ سال گذشته بهترین کشور اروپایی برای اخذ ویزای شینگن است. نرخ رد درخواست ویزا از سفارت‌های این کشور در سال ۲۰۱۷ تنها ۰٫۹۶% بوده است. به‌بیان‌دیگر از ۷۶۱۰ فرم ارسال‌شده به سفارت‌های ایسلند تنها ۷۳ مورد رد شده و باقی درخواست‌ها ویزا شده‌اند.

در چهار سال گذشته این کشور منطقه اسکاندیناوی هیچ‌گاه بیش از ۱ درصد درخواست‌های ویزا را ریجکت نکرده است. در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تنها ۱۲ مورد ریجکتی در سفارت‌های این کشور ثبت‌شده؛ بنابراین می‌توان از ایسلند به‌عنوان راحت‌ترین کشور اروپایی برای دریافت ویزای شینگن نام برد.

کشور جذاب فنلاند یکی دیگر از کشورهای بسیار زیبای اسکاندیناوی که شفق‌های قطبی‌اش سالانه مسافران زیادی را به سمت خود می‌کشاند. بعد از ایسلند راحت‌ترین کشور برای دریافت ویزای شینگن است. نرخ ریجکتی ویزا در سال ۲۰۱۷ برای این کشور تنها ۱٫۱۳% بوده که به‌بیان‌دیگر از ۸۲۷,۵۲۰ درخواست ثبت‌شده تنها ۹,۳۳۷ مورد رد شده‌اند.

در پایان می‌توان گفت اینکه در چه زمانی از چه سفارتی برای اخذ ویزای شینگن اقدام کنید، تأثیر بسیاری در سرنوشت پرونده شما خواهد داشت. البته سفارت‌های اروپایی موارد متعددی همچون سابقه سفر، مدارک شغلی و مالی و هدف از سفر را برای تأیید و یا رد درخواست ویزای شینگن در نظر می‌گیرند اما منطقاً اقدام از سفارت‌های سهل گیرتر برای ویزای شینگن شانس شما برای ویزا شدن را بالا خواهد برد.

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