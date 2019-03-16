نمایشگاه آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران در نگارخانه لاله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، هشتمین نمایشگاه آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران در استقبال از بهار و سال نو تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ در نگارخانه لاله ادامه مییابد. این رویداد با همکاری ۹۰ هنرمند شکل گرفته است و آثاری در رشتههای نقاشی، طراحی، فتوآرت و چاپ دستی در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.
نگارخانه لاله طی سالهای اخیر باهدف رونق بخشی به اقتصاد هنر و تقویت بنیانهای هنری شهر، گامهایی برای گسترش بازار هنر معاصر برداشته و در این راستا سلسله نمایشگاههای سالانه آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران را برگزار کرده است.
این رویداد بر آن است تا با همراهی و مشارکت هنرمندان فرصتی ویژه برای شهروندانی که درآمد متوسط دارند و علاقهمند به گردآوری آثار هنرمندان معاصر هستند، فراهم کند.
هنرمندان حاضر در این نمایشگاه، با هدف توسعه فرهنگی، آثار گرانبهای خود را به گونهای ارائه کردهاند که از یک سو منجر به ایجاد انگیزه برای خرید آثار فاخر هنری و با ارزش شود و از سوی دیگر، ضمن تقویت ذائقه بصری شهروندان به همگانی کردن هنر معاصر یاری رسانند.
آثار ارائه شده در این سالانه با رویکرد مدرن و معاصر ارائه شده است که در یک نگاه میتوان آثار منتخبی از هنرمندان هشت دهه را در آن مرور کرد و بالاترین بهای پرداخت برای خرید آثار در این نمایشگاه یک میلیون تومان است.
علاقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند هر روز از ساعت ۹ تا ۱۸ به غیر از ایام تعطیل به نگارخانه لاله، واقع در خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی بوستان لاله، روبهروی پارکینگ طبقاتی لاله مراجعه کنند.
نظر شما