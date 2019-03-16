به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، فواد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه امروز شنبه در یک نشست خبری گفت: حمله تروریستی دیروز در کشور نیوزیلند بار دیگر نشان داد که اسلام‌ستیزی حد و مرز نمی‌شناسد. تمامی جهان را برای مقابله با اسلام‌ستیزی، بیگانه‌ستیزی، افراط گرایی و نژادپرستی فرا می‌خوانیم.

معاون رئیس جمهوری ترکیه در این خصوص تاکید کرد: اتخاذ تدابیر در برابر مشکلات ناشی از اسلام‌ستیزی در شرایط امروز جهان بیش از آنکه یک ضرورت باشد، تبدیل به یک مسئله حیاتی شده است.

گفتنی است در حمله تروریستی روز گذشته به مسجد النور و مسجدی دیگر در محله لینوود شهر کرایست چرچ نیوزلند حین اقامه نماز جمعه، ۴۹ نمازگزار جان خود را از دست داده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.