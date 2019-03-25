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۵ فروردین ۱۳۹۸، ۲۱:۱۹

به دستور حناچی و به منظور همدردی با مردم شیراز؛

برنامه های شاد و مفرح نوروزگاه های تهران لغو شد

برنامه های شاد و مفرح نوروزگاه های تهران لغو شد

در پی وقوع حادثه تلخ سیلاب در شهر شیراز و کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان‌مان، برنامه‌های نوروزگاه‌های تهران برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دستور شهردار تهران و به منظور همدردی با مردم مصیبت‌زده شیراز، برنامه‌های شاد و مفرح و همچنین نورپردازی که در نقاط مختلف شهر تحت عنوان نوروزگاه‌های تهران برگزار می‌شود، لغو شد.

در همین ارتباط جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و رئیس ستاد نوروزی پایتخت با اعلام لغو برنامه‌های نوروزگاه‌های تهران در روز دوشنبه پنجم فروردین ماه افزود: به دستور شهردار تهران و به منظور همدردی با مردم شیراز که پیش از ظهر امروز گرفتار سیلابی مهیب شدند، برنامه‌های شاد و مفرحی که در ۴۰ نقطه شهر تدارک دیده شده بود، لغو شد.

وی افزود: همچنین در پی این حادثه که کام همه هموطنان‌مان را تلخ کرد، فردا هم پخش موسیقی و نمایش‌های شاد و مفرح از برنامه‌های نوروزگاه‌ها حذف خواهد شد.

ویژه‌برنامه‌های نوروزگاه‌ها و پیاده‌راه‌های شهر تهران از سوم تا دهم فروردین از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در ۴۰ نقطه شهر تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4575608

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