آبشارهای هفتگانه دهلران؛ مکانی توریستی برای گردشگران

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: در شمال این روستا آبشارهای هفتگانه و زیبایی قرار گرفته اند. این روستا که طبیعتی کوهستانی دارد و دارای جنگل‌های بلوط و بنه و … است، دارای توپوگرافی منحصر به فردی است که گردشگران فراوانی را جذب خود کرده است.

مهم‌ترین مکان گردشگری روستای آبشاران، آبشارهای هفتگانه آن است که به صورت پلکانی در شمال روستا و در مسیر رودخانه‌ای که از کبیرکوه سرچشمه می‌گیرد و از این روستا می‌گذرد، قرار گرفته اند.

چهار آبشار از این مجموعه‌ی زیبا از بقیه بزرگ‌تر هستند و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. اگر از پایین دست رودخانه به بالا حرکت کنید به ترتیب با این آبشارها روبه رو خواهید شد: آبشار (طاف) دارولی اول، آبشار (طاف) دارولی دوم، بعد از گذشتن از پیچ رودخانه و پیمودن مسیری کوتاه به یک آبشار کوچک زیبا می‌رسید که سومین آبشار (طاف) است و بعد از آن با فاصله‌ای اندک آبشار (طاف) سلیمان شاه را می‌بینید که بلندترین و زیباترین آبشار است و در کنار آن بیشه زار زیبایی قرار گرفته است.

حوضچه‌ی این آبشار (طاف) دارای عمق زیادی هستند و مکان بسیار مناسبی جهت شنا و ماهیگیری محسوب می‌شوند. در فاصله بین آبشار سلیمان شاه تا آبشار بزه ول، آبشارهای کوچک زیادی دیده می‌شود که در زبان محلی به آنها طافیلک (آبشار کوچک) می‌گویند که دو آبشار از بقیه بلندتر و در این تقسیم بندی آبشارهای پنجم و ششم نامیده می‌شوند.

شایان ذکر است در گذشته آسیابی در کنار این آبشار وجود داشته که آثار آن کماکان پابرجاست. آب آن از این آبشار تهیه می شده و در حال حاضر اثر جویی که آب را از بالای این آبشار به آسیاب می‌رساند دیده می‌شود. آسیابی که گفته شد به آسیاب (مه می) شهرت دارد.

آبشار آبتاف در مسیر میمه به پهله زرین آباد شهرستان دهلران و در نزدیکی روستای زرآب واقع شده است. آبشار آبتاف در زمره آبشارهای زیبای استان ایلام است که از پیرامون آن به عنوان تفرجگاه استفاده می‌شود.

آبشار محوطه وسیعی را اشغال کرده و از جمله آبشارهای بزرگ کشور است.

پَهله شهری است در استان ایلام که مرکز بخش زرین آباد شهرستان دهلران در این استان است. پهله در ۱۲۲ کیلومتری جنوب خاوری شهر ایلام واقع شده است.

روستای زراب از توابع بخش زرین آباد است که در حد فاصل دو منطقه شهری به نام‌های میمه و پهله زرین آباد واقع گردیده است.

فاصله این روستا تا مرکز بخش ۱۱ کیلومتر است و در کنار جاده ارتباطی مربوطه که مرکز بخش را به مرکز استان ارتباط می‌دهد واقع شده است.

روستای زرآب از ناحیه شمال با آبادی موسوم به گوراب و از ناحیه شرقی به ارتفاعات موسوم به گل زرد و کله ونی در حواشی روستای خربزان و از ضلع غربی با حواشی سادات سید ناصرالدین (ع) و از سمت جنوب با روستای هفتکده و طایفه گوران همسایه است.