سانحه جاده ای در تفرش یک تن را به کام مرگ فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج کهریزی با اعلام این خبر اظهار داشت: این حادثه رانندگی بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۶۰ جاده تفرش - نوبران به وقوع پیوست.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: در این سانحه رانندگی یک نفر از سرنشینان خودروی پژو جان خود را از دست داد و سرنشین دیگر نیز مجروح شد.

وی گفت: کارشناسان تصادفات پلیس راه علت این سانحه را تخطی از سرعت مطمئنه در محل پیچ جاده اعلام کرده اند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: نوروز امسال میزان تلفات سوانح رانندگی در جاده‌های استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد کاهش داشته و در این مدت ۱۹ نفر در سوانح رانندگی جان باخته اند.