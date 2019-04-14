به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه بین المللی رصدخانه‌های علوم فضایی آسیا و اقیانوسیه مجموعه‌ای از ۸ رصدخانه جدید است که در کشورهای عضو اپسکو (سازمان همکاریهای فضایی آسیا و اقیانوسیه) راه اندازی خواهد شد و علاوه بر ماموریت‌هایی مثل رصد ماهواره‌ها، پسماندهای فضایی و اجرام نزدیک به زمین و ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و در دسترس برای کشورهای عضو، اهداف نجومی را نیز دنبال می‌کند.

از این رو جلسه آغاز به کار هماهنگی پروژه بین المللی رصدخانه‌های علوم فضایی آسیا و اقیانوسیه با مشارکت کارشناسان نجوم سازمان فضایی ایران برگزار شد.

پایش آسمان به منظور کشف و به روزرسانی اطلاعات مداری و فیزیکی سیارک‌ها، دنباله دارها، نواخترها و جت‌های گاما بخشی از وظایف رصدخانه‌های این طرح است که به صورت روباتیک و یکپارچه فعالیت خواهند کرد.

پس از اتمام فرآیند ساخت و نصب تجهیزات، شبکه فعال رصدخانه‌های پایش اپتیکی اجرام فضایی (اپسوس) نیز به این طرح ملحق خواهد شد.

این دومین مشارکت بین المللی سازمان فضایی ایران در حوزه نجوم است که با حضور کارشناسان بخش نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران در حال پیگیری است.

عکس زیر در محل برگزاری جلسه و در کنار رادیوتلسکوپ ۵۰۰ متری چین که بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان است تهیه شده است.