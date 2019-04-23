سرلشکر غلامعلی رشید انتصاب فرمانده کل سپاه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با صدور پیامی، انتصاب سردار حسین سلامی به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«سلام علیکم

بدین وسیله انتصاب شایسته جنابعالی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز فرخنده ولادت حضرت مهدی (عج) و اعطای درجه سرلشکری از سوی فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

حضور جنابعالی در سپاه که برخوردار از ایمان، خردمندی، اخلاص و سوابق درخشان در دوران دفاع مقدس و دانش نظامی در سطوح عالی را نشان می‌دهد، نوید بخش دوره‌ای پرافتخار در حیات طیبه سپاه و پیاده سازی گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.

برخورداری از اندیشه و نگاه راهبردی و شناخت عمیق شما نسبت به تغییر و تحولات ملی، منطقه‌ای و بین المللی، اقتدار دفاعی، فرهنگی و قدرت بازدارندگی ایران را افزایش و زمینه ناکامی دشمنان انقلاب اسلامی را فراهم خواهد کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)

سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید»