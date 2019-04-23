چهلمین سالگرد شهادت سپهبد قرنی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین سالگرد شهادت سپهبد محمد ولی قرنی صبح امروز (سه‌شنبه) در مسجد امام خمینی (ره) ستاد ارتش برگزار شد.

امیر محمد محمودی معاون اجرایی ارتش، امیر مهدی هادیان معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش، امیر علیرضا الهامی جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، امیر شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش، امیر محمد اکرامی معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، حجت‌الاسلام احمد جلیلی صفت جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، از جمله چهره‌های حاضر در این مراسم بودند.

حجت الاسلام جلیلی‌صفت جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: شهید قرنی یکی از شهدای مظلوم ارتش است و باید به شخصیت شهدای والامقامی همچون شهید قرنی بیشتر پرداخته شود.

وی با بیان اینکه هنوز بخشی از جامعه شهید قرنی را به خوبی نشناخته است، افزود: شهید قرنی در تفکر ماها نمی‌گنجد، این انسان ظرفیت‌های بسیار عظیمی در درونش نهفته شده بود.

حجت الاسلام جلیلی‌صفت با بیان اینکه زبان از توصیف شخصیت شهید قرنی قاصر است، تصریح کرد: شهید قرنی در راه مبارزه با بیگانه و طاغوت، ۲ بار با آن درجه تا پای شهادت و اعدام رفت اما اراده خداوند بر آن بود که ایشان را نگه دارد و این عبد صالح فرمانده شود اما منافقین نتوانستند تحمل کنند و ایشان را به شهادت رساندند.

جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اضافه کرد: ایشان در آن زمان وزیر امور خارجه آمریکا را به منطقه جنوب تهران می‌برد و به وی می‌گوید از چه کسی دفاع می‌کنید؟ این مردم با همین پای برهنه حکومت شاه را بر ملأ می‌کنند.

وی با اشاره به تلاش عده‌ای در داخل برای انحلال ارتش، تصریح کرد: امام (ره) مخالف طرح انحلال ارتش بود چون می‌دانست در دل ارتش، صیاد شیرازی‌ها و قرنی‌ها وجود دارند.

حجت الاسلام جلیلی‌صفت گفت: امروز امنیت جامعه مرهون عزت و افتخار آفرینی‌های شهیدانی همچون شهید قرنی است.