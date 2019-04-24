به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی در نشست تخصصی ائمه جمعه استان کردستان با موضوع «نقش جامعه روحانیون در رونق اقتصادی» با اشاره به تلاشهای گسترده استکبار در اسلامستیزی و حذف دین از زندگی جوامع، اظهار داشت: امروز تمام نقشههای استکبار جهانی در مقابل اسلام نقش برآب شده است.
وی افزود: بسیاری از کشورهای جهان به سمت جبهه اسلام برگشتهاند، معاندین اصلی ترویج دین نه تنها در مقابل دین نیستند بلکه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از دین حمایت میکنند.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه آمریکا در بعد سیاسی و تفکری در دنیا شکست خورده است، ادامه داد: ادعا دارانی که فکر میکردند زمانی بر تمام جهان حاکم میشوند الان دیگر خودشان هم خود را قبول ندارند.
آیت الله حسینی شاهرودی یادآور شد: امروز استکبار جهانی از تمام خطوط قرمز رد شده و در ایدئولوژی شکست خورده و چیز دیگری برای ارائه به دنیا ندارند.
وی بیان کرد: نظریهپردازان مانند شرمن که خودشان نظریههایش را قبول دارند، سیاست آمریکا در تحریم اقتصادی ایران را شکستخورده اعلام میکنند و این چیز سادهای نیست که به آن اعتراف کردهاند.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان به حذف دلار از چرخه اقتصادی برخی از کشورها اشاره کرد و گفت: در تعداد زیادی از کشورها که ذخایر ارزی به شکل دلار بوده در طول یک سال گذشته این ذخایر کاهش یافته و به چیزهای دیگری تبدیل شده که این نشان از شکست آمریکا در این سیاست بوده است.
آیت الله حسینی شاهرودی اظهار داشت: این یعنی شکست یک قدرت که ادعای حکومت بر جهان را داشت و الان حتی توان یک جنگ را ندارد.
وی با بیان اینکه آمریکا اصلاً نمیتواند قیمت نفت را نگه دارد، افزد: در چنین شرایطی کشور ایران به شدت طی چند سال اخیر دنبال درآمدهای غیرنفتی بوده است.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: الان در بحث تولید برق و انرژیهای پاک که نیاز کشورهای همسایه است، کشور ما رشد بسیار خوبی داشته است که این مسئله نقش مهمی در دور زدن توطئهها و تحریمهای اقتصادی دشمنان خواهد داشت.
آیت الله حسینی شاهرودی یادآور شد: امروز آمریکا قدرت ورود به جنگ با ایران را ندارد و به محض کوچکترین حرکت امکانات جنگیاش را نابود خواهیم کرد.
وی بیان کرد: اگر امروز آمریکا سپاه ایران را در لیست تروریست قرار میدهد، ناشی از ناامیدی سران استکبار در برابر قدرت و عظمت ایران و سپاه پاسداران است.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان در ادامه گفت: به وجود آورندگان و حامیان اصلی تروریست آمریکاست و این سپاه پاسداران بود که جهان را از وجود داعش پاک کرد.
آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه تروریست بودن آمریکا برای جهان به اثبات رسیده است، اظهار داشت: ناامیدی آمریکا از تسلط و قدرت بر ایران موجب این دست پا زدنها و چنین موضعگیریهای گستاخانه است.
وی افزود: آمریکا تمام توان خود را برای پایین آوردن درآمد کشور ما در قالب تحریمهای مختلف بکار گرفت، اما با برنامهریزی درست و حرکت به سمت کسب درآمدهای غیرنفتی نقشه دشمنان را نقش برآب کردیم.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: امروز ایران در بسیاری از شاخصها به استقلال رسیده و نه تنها نیازی به وارد کردن نداریم بلکه به سایر کشورها نیز صادر میکنیم.
آیت الله حسینی شاهرودی یادآور شد: نقش ایران در شکست داعش در عراق موجب شده امروز مردم عراق در سیلهای که در کشور ما اتفاق افتاد به صورت خودجوش برای کمکرسانی به سیلزدگان ورود پیدا کردند.
وی بیان کرد: تسلط بر آسیا یکی از اهداف استکبار است و ایران ۴۰ سال است در برابر این هدف ایستاده و تا زمان شکست کامل آنها خواهد ایستاد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: یکی از ارزشهای نظام ایران اسلامی این است که در جنگهای مختلف و مقابله با دشمنان حاضر نشده که مردم عادی را مورد هدف قرار دهد و این تجربه را به صورت متعدد در دوران هشت سال جنگ تحمیلی در مورد مردم عراق داشتهایم.
آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه دشمنان برای ضربه زدن به جوامع مختلف برنامهریزیهای طبقه بندی شده را تعریف و اجرا میکند، اظهار داشت: ورود افراد نفوذی برای ایجاد اخلال در جوامع از سیاستهای دشمنان برای ضربه زدن است که باید مواظب آن باشیم.
وی در ادامه سخنان خود افزود: ما در کشور با سازمانهای جاسوسی مختلف دشمنان روبهرو هستیم که برای مقابله با آنها باید کاملاً هوشیار باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: امامان جمعه و مسؤولان باید قبل از بیان هر مطلبی به این مهم که آیا آنچه میگویند به نفع نظام و مردم است یا نه، کاملاً آگاهی داشته باشند.
آیت الله حسینی شاهرودی یادآور شد: استحاله نظام از دیگر اهداف دشمنان است چون بنا به اعلام خود دشمنان قدرت مقابله نظامی را با نظام اسلامی ما ندارند از این رو با برنامهریزی دنبال فروپاشی از داخل هستند.
وی بیان کرد: ایجاد فاصله جامعه از ارزشهای مختلف و مشغول کردن آنها با ضد ارزشها از دیگر اهداف و برنامههای دشمنان اسلام برای فروپاشی و نابود کردن جوامع اسلامی است.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: دشمنان اسلام با اجیر کردن افراد مختلف و ترویج ضد ارزشها دنبال شکستن مرزهای اعتقادی هستند و برای رسیدن به این هدف هزینههای زیادی را متحمل میشوند.
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