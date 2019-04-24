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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱:۲۷

رئیس پلیس فتا کیش:درباره بدافزار بودن تلگرام طلایی اظهارنظر نکردم

رئیس پلیس فتا کیش:درباره بدافزار بودن تلگرام طلایی اظهارنظر نکردم

رئیس پلیس فتای کیش ضمن هشدار نسبت به انتشار بدافزارها از طریق شبکه های اجتماعی اعلام کرد که اظهار نظری درباره بدافزار بودن تلگرام طلایی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم محمد رضا رضایی رئیس پلیس فتای کیش در خصوص انتشار بدافزارهای موبایلی اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی بستر مناسبی برای سواستفاده و انتشار این بدافزارها شده است و بسیاری از بدافزارها در قالب و با عناوین برنامه‌های مختلف از طریق شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار هستند.

وی افزود: کاربران برای ایمنی بیشتر حتماً برنامه‌ها و نرم افزارهای مورد نیاز خود را از منابع معتبر دریافت کنند و در نصب برنامه‌های ارسالی از طریق شبکه‌های اجتماعی حساسیت و دقت بیشتری داشته باشند.

رئیس پلیس فتا کیش در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار خبری از قول وی در مورد بدافزار بودن تلگرام طلایی انتشار یافته در برخی شبکه‌ها و سایت‌ها گفت: بنده این خبر را به کلی تکذیب می‌کنم و در این مورد هیچ اظهار نظری ندارم.

کد مطلب 4599790

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