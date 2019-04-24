رئیس پلیس فتا کیش:درباره بدافزار بودن تلگرام طلایی اظهارنظر نکردم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم محمد رضا رضایی رئیس پلیس فتای کیش در خصوص انتشار بدافزارهای موبایلی اظهار کرد: شبکه‌های اجتماعی بستر مناسبی برای سواستفاده و انتشار این بدافزارها شده است و بسیاری از بدافزارها در قالب و با عناوین برنامه‌های مختلف از طریق شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار هستند.



وی افزود: کاربران برای ایمنی بیشتر حتماً برنامه‌ها و نرم افزارهای مورد نیاز خود را از منابع معتبر دریافت کنند و در نصب برنامه‌های ارسالی از طریق شبکه‌های اجتماعی حساسیت و دقت بیشتری داشته باشند.

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رئیس پلیس فتا کیش در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار خبری از قول وی در مورد بدافزار بودن تلگرام طلایی انتشار یافته در برخی شبکه‌ها و سایت‌ها گفت: بنده این خبر را به کلی تکذیب می‌کنم و در این مورد هیچ اظهار نظری ندارم.