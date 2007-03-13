عید واقعی بازگشت به حقیقت و معنویت خویشتن است

حجت الاسلام حجت الله بیات مشاور معاون صدای جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به توجه با این که در آستانه تحول بزرگ طبیعت قرار داریم، گفت: ایرانیان از دیر زمان سنتهای بسیار پسندیده ای داشته اند و از جمله این سنتها برنامه های سال نو است، در واقع اسلام رویکرد دین مبین اسلام به سنتها و آداب پسندیده، رویکرد تأییدی است و همواره سنتهای جوامع مختلف که از مقبولیت خاصی برخوردار بوده را مورد تأیید خود قرار داده و به نوعی از وجود آنها برای هدف غایی دین استفاده کرده است.

وی افزود: در آستانه سال نو و در بهار طبیعت با بیداری زمین، سرسبزی و تحول طبیعیت رو به رو می شویم، در واقع منابع دینی ما و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) از همین تحول ظاهری بهره می برند و آن را به تحولات معنوی و روحی گره می زنند؛ به طوری که ما در لحظه تحویل سال همزمان با وقوع تغییرات و تحولات در طبیعیت دعای بسیار زیبای تحویل سال را قرائت می کنیم که نشان دهنده ضرورت تحول در بعد معنوی و حیات ملکوتی انسان است.

حجت الاسلام بیات هدف از این دعا را یادآوری این امر به انسان عنوان کرد که همچنان که طبیعت پس از سپری شدن زمستان خاموش و سرد با تغییر و تحول به رشد و شکوفایی می رسد و تو نیز به عنوان یک انسان که گل سر سبد عالم خلقت هستی باید از نظر روحی و معنوی باید از این تحول و تغییر بهره ببری و بخواهی که حال و هوا و معنویت خود را همزمان با تغییر طبیعت متحول کنی.

معاون مشاور صدای جمهوری اسلامی ایران همچنین دعای سال نو را اشاره ای از بعد معنوی و الهی انسان دانست و گفت: در عالم طبیعت حیات و زندگی درمیان همه موجودات حتی جوامع حتی موجودات ساکنی که از دید ما خاموش هستند وجود دارد، از نگاه قرآن کریم همه موجودات زنده هستند، چنانکه مولوی در مثنوی می گوید: ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان، خاموشیم. اگر ما انسانها نیز چشم دل داشته باشیم مشاهده خواهیم کرد که تمام ذرات عالم دارای حیات و زندگی هستند و همه تسبیح گوی خدا هستند.

وی یادآور شد: حیات مراحل مختلفی دارد، اما قرآن از یک نوع حیات یاد کرده که تنها به انسان تعلق دارد و در آیه 96 سوره نحل می فرماید: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن فلنحیینه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون، (هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حیاتى پاک زنده مى‏داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالى که انجام می دادند، خواهیم داد.)

حجت الاسلام حجت الله بیات این حیات طیبه را مختص انسانها توصیف و تصریح کرد: هیچ موجود دیگری چنین حیاتی ندارد. همچنان که ما برای بعد جسمی خود نیاز به غذا داریم در بعد روحی، معنوی و فطری نیز نیازمند غذا، تحول و تجدید حیات هستیم و ایمان مایه حیات معنوی و روحی انسان است، همانطور که قرآن در آیه 24 سوزه انفال می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؛ ( ای کسانى که ایمان آورده‏اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامى که شما را به سوى چیزى می خواند که شما را حیات می بخشید). این امر بدین معنای است که حیات مورد اشاره در این آیه امری فراتر از حیات مادی و حیوانی همچون سایر موجودات است.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم وارد زندگی معنوی شویم در اولین گام باید دعوت خدا و پیامبر الهی را اجابت کنیم و بعد وارد این زندگی معنوی و حیات طیبیه شویم و با تقویت ایمان و انجام وظیفه و اطاعت از دستورات الهی این حیات و زندگی خود را تقویت کنیم.

حجت الاسلام بیات ایام نوروز را فرصت بسیار مناسبی برای بازنگری درونی و حیات معنوی انسان دانست و توصیه کرد که با بهره گیری از سنتهای زیبا، مقبول و مشروع این ایام از این بعد معنوی خود غافل نشویم .

وی تأکید کرد: باید تلاش کنیم به هر بهانه ای و با هر نشانه ای از آیات اطراف خود بهره بگیریم و آن را به مثابه نشانه ای برای بیداری و توجه به بعد معنوی تلقی کنیم.

معاون مشاور صدای جمهوری اسلامی ایران گفت: از نگاه امام صادق (ع)عید هر روزی است که انسان در آن معصیت نکند. چون زمانی که انسان در راستای اطاعت خدا و دوری از معصیت گام بردارد ، به راه معنوی و بازگشت به خویشتن خویش هدایت می شود. از نگاه ائمه عید به معنای عود و بازگشت به حقیت، معنویت و خویشتن خویش است، اگر ما در هر زمانی متوجه این تحول شدیم، می توانیم آن را عید واقعی بدانیم.