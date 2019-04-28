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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۱۹

چین نابودکننده ناوهای آمریکائی را آزمایش کرد

چین نابودکننده ناوهای آمریکائی را آزمایش کرد

وبگاه دیفنس بلاگ در گزارشی اعلام کرد که چین موشک نابودکننده ناوهای آمریکائی را آزمایش کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه دیفنس بلاگ امروز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد: منابع آگاه چینی اعلام کردند که این کشور در حال آزمایش موشک مافوق صوت ضد کِشتی توسط «نیروی دریایی ارتش آزاد خلق» (PLAN) است.

به گزارش دیفنس بلاگ، منابع مذکور در این خصوص اعلام کردند: موشک جدید که نام آن YJ-XX است، قادر به نابود ساختن سامانه‌های دفاع موشکی کشتی‌های جنگی آمریکا است. این موشک آزمایش خشکی را با موفقیت به اتمام رسانده است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: این موشک مافوق صوت بوده و سرعتی برابر با ۱۰۰۰ کیلومتر دارد و قادر است حتی به سامانه‌های دفاع هوایی ارتش آمریکا که بر پایه موشک‌های «ریم -۱۶۱ استاندارد ۳» و «ریم -۱۷۴ استاندارد» است هم رخنه کند.

کد مطلب 4602769

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