«شهید شیرودی» ستاره درخشان انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فرزاد اسماعیلی عصر یکشنبه در یادواره شهید شیرودی و ۴۱ شهید شهر و دو شهید گمنام با بیان اینکه بسیار مفتخرم که در سرزمین پاکی قدم گذاشتهام که ۴۱ شهید و شهید مدافع حرم و شهید شیرودی را تقدیم نظام کرده است، گفت: شیرودی ستاره درخشان انقلاب بود و نخستین شهیدی بود که رهبر به او در نماز اقتدا کرد.
وی با اشاره به حضور همیشه در صحنه ملت ایران افزود: ایران اسلامی در عرصههای گوناگون علمی، فناوری و… حرف برای گفتن دارد و موفقیتهای آن در زمینه نظامی در موقعیتهای مختلف، نشان از توانمندی دفاعی این کشور است.
امیر اسماعیلی با بیان اینکه مدل دفاعی ایران اسلامی مدل ایستادگی تا آخرین قطره خون است، اضافه کرد: باور محوری و اعتقادی مدل دفاعی ایران اسلامی است.
دستیار فرمانده ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه عرصه موشکی برای شکافتن یزیدیان آماده بوده و منتظر لب گشایی رهبر است، با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی بر توجه به ظرفیتهای درون کشور، خاطر نشان کرد: اگر مسئولان با سیاست درست از کشاورزان و تولید کنندگان حمایت کنند، کشور نیازی به واردات ندارد و زمینهای کشاورزان هم تبدیل به ویلا نمیشود.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه مسئولان باید در عمل حمایتشان را از مردم ثابت کنند، تصریح کرد: وقتی در زمان بحران سیل استانداری به مرخصیهای آن چنانی میرود، اعتماد و انگیزهای برای مردم نمیماند.
وی افزود: مجموعه سیاسی کشور باید بین امید و ساده انگاری تفاوت قائل شوند و دعواهای سیاسی منجر به تخریب کشور را کنار بگذارند زیرا مردم دیگر اصلاح طلب و اصولگرا را دوست ندارند بلکه خدمتگزاران را دوست دارند.
اسماعیلی با بیان اینکه شهید شیرودیها حزب الله بودند، ادامه داد: حزب بازیها باید به پایان رسیده و به درد مردم رسیدگی شود.
این مسئول با اشاره به سیاست خارجی کشور، بیان داشت: در سیاست خارجی در پی روزنههای امید واهی هستیم در حالی که هیچکدام از اینها جوابگوی درد مردم نیست.
وی با اشاره به برخی برنامههای تلویزیونی، ادامه داد: التهاب رسانهای، اسطوره سازی و برنامههای بخت آزمایی و.. باید از بین برود.
اسماعیلی گفت؛ جشنواره فیلم فجر با هزینههای نجومی در حالی برگزار میشود که کشور در التهاب سیل بوده و مردم خسارت بسیاری دیدند.
وی از زندگی اشرافی برخی دولتمردان انتقاد کرد و افزود: تبعیت از آرمانهای شهدا و گوش کردن به فرمایشات مقام معظم رهبری راهکار برون رفت کشور از وضعیت فعلی است.
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