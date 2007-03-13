رئیس بخش مراقبت های پزشکی ارتش آمریکا اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز،"ژنرال کوین سی.کیلی" به علت کم کاری در رسیدگی به وضعیت نظامیان آمریکایی مجروح شده در عراق و افغانستان از کار برکنار شد.

این در حالی است که ژنرال کیلی اعلام داشته از سمت خود استعفا داده ،اما وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای اعلام داشت : ژنرال کیلی از ارتش آمریکا اخراج شده است.

ژنرال کیلی سومین مقام ارشد در ارتش آمریکا است که به علت افشای خبر عدم رسیدگی مناسب به مجروحان ارتش آمریکا از کار برکنار می شود.

بنابر روال نظامی ارتش آمریکا، سربازان مجروح آمریکایی پس از بازگشت به کشورشان در بیمارستان "والتر رید" در واشنگتن مورد مداوا قرار می گیرند، اما چندی پیش روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارشى جنجالى، پرده از وضعیت اسفبار این بیمارستان برداشت.



تصاویرى که روزنامه واشنگتن پست منتشر کرد و سپس از تمام کانال هاى تلویزیونى آمریکا و ماهواره پخش شد، نشان از وضعیت اسفبار بیمارستان نظامى دارد که مجروحان جنگ عراق در آن مورد مداوا قرار می گیرند. این تصاویر از ساختمان شماره 18 برداشته شده بودند که در آنجا مجروحان جنگى دوران نقاهت خود را سپری می کنند.

جالب توجه است از زمانی که گزارش واشنگتن پست منتشر شده، تعداد زیادی از فرماندهان عالی رتبه ارتش آمریکا از این بیمارستان که 700 نفر در آن بستری هستند، بازدید کرده اند.



لازم به ذکر است در پی افشای این خبر فرمانده این بیمارستان نظامى برکنار شد و معاون وزیر دفاع آمریکا نیز استعفا کرد.