زمان ثبت سفارش کتب درسی اعلام شد/۲۰ خرداد مهلت پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس کتب درسی و نشریات کمک آموزشی اداره کل آموزش و پرورش فارس، بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: ثبت سفارش برای دریافت کتب درسی پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی و پایه‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین کتب تکمیلی مدارس استعدادهای درخشان از ۲۰ فروردین شروع و تا ۲۰ خرداد ۹۸ ادامه خواهد داشت.

مجید پیشرو افزود: در راستای توسعه دولت الکترونیک و به منظور تسهیل دسترسی دانش آموزان به کتب درسی و نظارت مستمر بر نوع توزیع کتب درسی، چند سالی است که توزیع کتب درسی به صورت اینترنتی ثبت و سفارش داده می‌شود.

کارشناس کتب درسی و نشریات کمک آموزشی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: ثبت سفارش برای دریافت کتب درسی پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی و پایه‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین کتب تکمیلی مدارس استعدادهای درخشان از ۲۰ فروردین شروع و تا ۲۰ خرداد ۹۸ ادامه خواهد داشت.

وی گفت: لازم است اولیای دانش آموزان با ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش به آدرس مربوطه نسبت به ثبت سفارش کتاب فرزندان خود برای سال تحصیلی آینده اقدام کنند.

پیشرو همچنین گفت: برای سفارش کتب اختیاری نیز لازم است دانش آموزان با مراجعه به مدیر مدرسه، درخواست ثبت سفارش به صورت گروهی توسط مسئولین آموزشگاه را داشته باشند.

وی در ادامه به قیمت کتب درسی دوره ابتدایی اشاره کرد و گفت: کتب اول ابتدایی ۱۶۱ هزار ریال، دوم ابتدایی ۱۷۵ هزار ریال، سوم ابتدایی ۲۲۱ هزار ریال، چهارم ابتدایی ۲۲۶ هزار ریال، پنجم ابتدایی ۲۲۶ هزار ریال و ششم ابتدایی ۲۶۹ هزار ریال می‌باشد که این مبلغ در زمان ثبت سفارش پرداخت خواهد شد.

کارشناس کتب درسی و نشریات کمک آموزشی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: برای آگاهی از قیمت کتب درسی سایر پایه‌ها نیز اولیا می‌توانند با مراجعه به سامانه یاد شده و از قسمت ورود دانش آموز، با ثبت کد ملی و سریال شناسنامه دانش آموز خود، قیمت کتاب‌های مورد نظر را مشاهده و نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنند.