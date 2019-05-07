نفی اطاعت از کافران در سوره احزاب/آمریکا صداقت در گفتاروعمل ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه سه شنبه در تفسیر آیه اول سوره «احزاب» با عنوان «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا»، اظهار داشت: این سوره متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه، حکومت و نظام اسلامی است.

۴ پیام آیات اولیه سوره احزاب

وی با اشاره به اینکه آیات اولیه سوره احزاب چهار پیام دارد، عنوان کرد: این آیات چهار پیام مهم سیاسی و اجتماعی جامعه را بازگو می‌کند، این چهار پیام و مطلب مهم شامل دستور به تقوا، نفی اطاعت از کافران و منافقان، تبعیت از وحی و همچنین توکل بر خدا و نهراسیدن از دشمن است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه آیات اول این سوره خطاب به پیامبر (ص) است، تصریح کرد: هرگاه به فرد بزرگ و صاحب مسئولیتی برخورد می‌کنیم او را خطاب به اوصاف، رسالت و مسئولیتش باید خطاب کنیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه هر جا در قرآن که «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ» آمده است، ناظر به بخش انجام رسالت نبوت بوده است، گفت: به دنبال «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ» مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، خانوادگی مطرح شده است.

تقوا نسبت به پیامبر به معنای توجه دادن به مسئولیت است و نسبت به ما دوری از گناه است

وی با اشاره به اینکه این آیه خطاب به پیامبر است، ادامه داد: خداوند در این آیه خطاب به پیامبر می‌فرماید که ای پیامبر تقوای الهی را پیشه کن، خدا ترس باش، اما مهم‌ترین سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود این بوده که مگر پیامبر تقوا نداشت؟ ایشان معصوم بوده است، چرا در این آیه دستور به تقوا نسبت به پیامبر داده شده است؟

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، بیان داشت: برخی از مفسیرین در پاسخ می‌گویند که «اتَّقِ اللَّهَ» درست است که خطاب به پیامبر است، اما در حقیقت مخاطب امت اسلامی است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه این دستور به تقوا در حقیقت توجه دادن به مسئولیت سنگینی است که پیامبر بر عهده داشته است، گفت: خدای متعال در این آیه به پیامبر می‌خواهد بگوید که ای پیامبر ما می‌خواهیم به تو دستوراتی بدهیم که این دستورات نیازمند به انگیزه قوی، روحیه بالا، توانمندی و قدرت روحی و معنوی بالا است، تو باید نسبت به این مسئولیت، خود را آماده کنی.

وی افزود: تقوای ما این بوده که گناه و معصیت نکنیم، حرام خدا مرتکب نشویم، رعایت حلال و حرام کنیم، اما وقتی خداوند به پیامبر می‌فرماید که یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ» یعنی ای پیامبر ما می‌خواهیم مسئولیتی را متوجه تو کنیم که این مسئولیت نیازمند به انگیزه قوی، روحیه بالا، احساس مسئولیت سنگین است و به نتیجه رسیدن این مسئولیت در سایه تقوا امکان پذیر است.

نداشتن صداقت در گفتار و عمل از سوی منافقان و کافران

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه این تقوا نسبت به پیامبر توجه دادن به مسئولیت است و نسبت به ما دوری از گناه است، ادامه داد: مسئولیت مهم پیامبر در این آیه «وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ» است، که می‌فرماید ای پیامبر از کافران و منافقان اطاعت نکن، اعتماد به آنها نداشته باش، نفی اطاعت از کافران و منافقان یک دستور سیاسی و حکومتی است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه وقتی که نظام و حکومت اسلامی شکل بگیرد قطعاً در برابر آن استکبار و صف کشیدن کافران و منافقان قرار دارد، تصریح کرد: اینها پیشنهاداتی دارند، به طور معمول کافران و منافقان دو برخورد با رهبران دینی داشته و دارند، یک: همیشه پیشنهادات منحرف و فریبنده دارند، دوم: برخورد تهدید آمیز با رهبران دینی دارند.

وی با اشاره به اینکه در اینجا یک سوال پیش می‌آید که چرا نباید به کافران و منافقان اعتماد کرد؟ بیان داشت: مقام معظم رهبری می‌فرماید که به آمریکا و اروپا اعتماد نکنید، این امر به دلیل نداشتن صداقت در گفتار و عمل آنها است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به اینکه رئیس جمهور آمریکا تمام قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت، تصریح کرد: علت عدم اعتماد به کافران، منافقان و مستکبران نداشتن صداقت در گفتار و عمل است.

دیدگاه حکیمانه رهبر انقلاب در رابطه با عدم اعتماد به آمریکا

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری تا چند سال با همان روحیه قوی ایستاد و نهراسید، دشمن یکی پس از دیگری عقب نشینی کرد، بیان داشت: هر جایی که ما لغزش و نرمش کردیم دشمن تعدی کرد.

وی با تاکید بر اینکه در سایه خدا ترسی بر همه دشمنان غلبه پیدا می‌کنیم، افزود: «إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا»» خداوند علیم و حکیم است، این تعبیر یعنی ای پیامبر دستور به عدم اعتماد به کافران و منافقان و پیروی نکردن از آنها از روی علم و حکمت است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه خداوند از سر علم و حکمت این دستور را داده است، عنوان کرد: وقتی که مقام معظم رهبری می‌فرماید که آمریکا قابل اعتماد نیست، از روی علم و حکمت است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه عربستان و آل سعود مطیع محض آمریکا و مورد تهدید و تحقیر آمریکا هستند، گفت: اگر خدا به شما دستور داد به ظالم اعتماد نکنید از سر علم و حکمت است، چرا که اگر به آنها اعتماد کنی به مصیبت دردناک و مفاسد بیشماری مبتلا می‌شوی، از وحی خداوند، پیامبر، ائمه و ولایت فقیه باید تبعیت کرد.