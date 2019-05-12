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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۰۵

وضعیت شبکه ملی اطلاعات در ۲ کمیسیون مجلس بررسی می شود

وضعیت شبکه ملی اطلاعات در ۲ کمیسیون مجلس بررسی می شود

آخرین وضعیت پروژه شبکه ملی اطلاعات این هفته در ۲ کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص شبکه ملی اطلاعات، این هفته در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد. در همین حال قرار است گزارش از وضعیت و مراحل راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود.

این هفته همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال سید علی ادیانی دعوت به عمل آورده است و محمدجواد آذری جهرمی باید بعدازظهر فردا دوشنبه در این کمیسیون حاضر شود.

همچنین در جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن، موضوع بررسی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و دریافت عوارض بهره برداری از دکل‌ها، آنتن‌ها و تأسیسات مخابراتی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4614924

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