به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، لیتوانی با یک اجرای اپرایی در ساحلی مصنوعی که در آن آنهایی که از شنا برگشتهاند ترانهای برای هشدار به فاجعه زیست محیطی میخوانند، به عنوان برنده اصلی بینال هنری ونیز ۲۰۱۹ انتخاب شد.
دو سالانه هنری ونیز از قدیمیترین و مشهورترین نمایشگاههای بینالمللی هنر معاصر است.
این اپرا که با عنوان «خورشید و دریا» در غرفه این کشور ارائه شد توسط لینا لاپلیت، ویوا گرانتی و روجیل بارزدوکیت شیر طلای بهترین مشارکت ملی در بیینال را از ۸۹ کشور شرکت کننده دیگر ربود.
کاترین وود از متخصصان برگزاری نمایشگاه از غرفه لیتوانی به عنوان راهی بسیار هوشیارانه برای شکل دادن به فعالیتهای روزمره مردم و اوقات فراغت آنها یاد کرد که آنها را به سوی ابعاد جدیدی از فعال اجتماعی بودن فرامیخواند و در برابر فاجعه زیست محیطی و انقراض گونههای مختلف هشدار میدهد.
این دومین باری است که جایزه اصلی به یک قطعه نمایشی میرسد و سال ۲۰۱۷ نیز غرفه آلمان برای اجرای نمایش «فاوست» ساخته آن ایمهوف برنده شده بود.
از دیگر برندگان بزرگ این جایزه که دیشب برندگانش معرفی شدند اهدای شیر طلای بهترین مشارکت در نمایشگاه مرکزی بیینال بود که به هنرمند و فیلمساز آمریکایی آرتور جافا رسید. او یک فیلم ۵۰ دقیقهای تکان دهنده نشان داد که با عنوان «آلبوم سفید» درباره برتری مردمان سفید پوست بود.
دوسالانه ونیز سال ۱۸۹۵ برای ارائه هنر جدید از سراسر دنیا تأسیس شد و بتدریج این ایده در آن شکل گرفت که هر کشور با شکل دادن به یک غرفه خاص، هنر خود را بیان کند.
بلژیک اولین کشوری بود که در سال ۱۹۰۷ این غرفه را دایر کرد.
امسال در مجموع ۹۰ غرفه ملی در این نمایشگاه دایر شده است که معمولاً بیشترشان از سوی دولت هر کشور ترتیب داده شدهاند. اما در سالهای اخیر از غرفهها خواسته شده تا حامیان دیگری پیدا کنند. به عنوان مثال بخشی از پولی که برای شکل دادن غرفه لیتوانی هزینه شد از سوی یک اهدا کننده خصوصی تأمین شد.
نمایشگاه مرکزی امسال ساخته رالف روگوف کارگردان متولد آمریکا بود که از سوی گالری هیوارد لندن در این مراسم شرکت کرده بود. این نمایشگاه با عنوان «ممکن است در زمانهای جالبی زندگی کنی» برپا شده است.
شیر نقرهای این رقابت نیز که برای حمایت از شرکتکنندگان جوان حاضر در نمایشگاه مرکزی اهدا میشود به هریس اپامینوندا متولد قبرس که در برلین زندگی و کار میکند اهدا شد.
دو هنرمند به نامهای ترسا مارگولس از مکزیک برای تمرکز بر زنان مکزیکی که تحت تأثیر مواد مخدر به آنها خشونت روا شده و اوتوبونگ انکانگا از نیجریه، از سوی هیأت پنج نفره ژوری مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند.
یک تقدیر ویژه نیز به غرفه بلژیک که با عنوان «دنیای یک سگ» یا «موندو کین» شکل گرفته بود و شامل یک اینستالشن کمیک توسط جاس د گروتیر و هارالد تیس خلق شده بود، اهدا شد.
پیش از این شیر طلای یک عمر دستاورد هنری امسال به جیمی دورهام هنرمند آمریکایی تعلق گرفته بود.
دو سالانه ونیز که از ۱۱ مه می کارش را شروع کرد تا ۲۴ نوامبر دایر خواهد بود.
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