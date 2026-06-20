معصومی: بروکراسی اداری در گیلان بزرگترین مانع توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی صبح شنبه در نشست با بازرس کل استان گیلان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه امام شهید، مردم، سرداران و دانشمندان، اظهار کرد: از حضور همه مسئولان در این جلسه سپاسگزارم، اما برداشت من از مباحث مطرح‌ شده این است که ما با یک ساختار به‌هم‌ ریخته و موازی‌ کاری روبرو هستیم که علت اصلی مشکلات نه فقط در شهرستان فومن، بلکه در کل استان است.

وی با اشاره به وضعیت روستاهای واقع در مناطق حفاظت‌ شده، تصریح کرد: ما نه مخالف حفاظت از محیط زیست هستیم و نه مخالف منابع طبیعی؛ بلکه مخالف تضییع حقوق مالکیت مردم و بی‌خانمان کردن روستاییان ضعیفی هستیم که متأسفانه در جلوی چشم آنها، برای افراد غیربومی کاخ‌سازی می‌شود و به روستایی می‌گویند منطقه حفاظت‌شده است.

معصومی افزود: طرح مناطق حفاظت‌ شده در سال ۱۳۷۸ تصویب شد و ۲۸ روستای شهرستان‌ های فومن و شفت به مساحت بیش از ۳۹ هکتار را شامل شد که چالش‌ها و تنش‌ های اجتماعی بزرگی برای مردم ایجاد کرده است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با بیان اینکه استعلامات از دستگاه‌ها گاهی ۶ تا ۷ ماه به طول می‌انجامد، تصریح کرد: برای اجرای طرح هادی در هر روستا حداقل سه سال زمان نیاز است و با این روند، برای ۱۶۹ روستای شهرستان، بیش از ۱۵ سال زمان لازم خواهد بود.

وی گفت: قانون برنامه ششم و هفتم بر بازنگری هر ۱۰ سال یکبار تأکید دارد، اما متأسفانه در فومن و شفت این کار انجام نشده و اکنون نیز دستگاه‌ها کار را به یکدیگر پاس می‌دهند.

نماینده فومن و شفت در مجلس با انتقاد از بروکراسی پیچیده و زائد اداری در استان، گفت: بزرگترین مانع توسعه همین بروکراسی دست‌ و پاگیر است که سبب می‌شود یک کار ساده ماه‌ها طول بکشد.

معصومی با اشاره به نامه سازمان محیط زیست برای مطرح شدن موضوع در شورای عالی محیط زیست، ادامه داد: این شورا سالی یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و این یعنی یک سال دیگر معطلی. در حالی که مردم از سال ۱۳۷۸ تاکنون متحمل ضرر شده‌اند و بر اساس قاعده «لا ضرر» باید جبران خسارت شوند.

وی تأکید کرد: حداقل کاری که باید انجام شود، اصلاح نقشه‌ها و خروج روستاهای تعارض‌دار از منطقه حفاظت‌شده است و سازمان محیط زیست نیز آمادگی خود را اعلام کرده است.

پل ورودی فومن؛ پروژه‌ای در گرو بازی‌های سیاسی

نماینده فومن و شفت در مجلس موضوع پل ورودی شهرستان اشاره کرد و گفت: برخی از پروژه‌های ما اسیر بازی‌های سیاسی و تیم‌بندی‌ها شده است. عده‌ای می‌گویند پل تخریب شود و میدان بسازیم و عده‌ای مخالفند.

وی افزود: وزیر راه تأکید کرده که این مسیر کریدور است و باید تکلیف روشن شود، اما هنوز این موضوع بلاتکلیف مانده است.

معصومی با اشاره به پیگیری‌های خود برای تأمین مصالح پل، افزود: با پیمانکار صحبت کرده‌ام و ایشان قول مساعد داده‌اند، اما نیاز به کمک و مساعدت بازرسی استان برای تسریع در تأمین مصالح و حل مشکلات مالی داریم.

وی همچنین گفت: در مورد پل قلعه رودخان نیز با وجود تخصیص اعتبار، هنوز اقدامی نشده و مردم منطقه با مشکل تردد مواجه هستند.

درخواست بازنگری در طرح رفع تداخلات اراضی

معصومی به مشکل رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت: قانون اجازه داده که مصادیق اشتباه در رفع تداخل توسط کارشناسان اعلام و در کمیسیون استان مطرح شود، اما متأسفانه به مردم می‌گویند برای اعتراض به دیوان عدالت اداری بروند.

وی خواستار دستور بازرس کل استان برای بازنگری مجدد نقشه‌های رفع تداخل و بررسی مصادیق اشتباه در استان شد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس در پایان با اشاره به موضوع اختصاص ۲۷ هکتار زمین برای احداث شهرک صنعتی شماره ۳ فومن، گفت: امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده و مساعدت دستگاه‌ها، این زمین هرچه سریع‌تر در اختیار اداره کل شهرک‌های صنعتی قرار گیرد تا زمینه جذب سرمایه‌گذار و ایجاد اشتغال فراهم شود.