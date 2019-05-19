جلسه علنی آغاز شد/ بررسی لایحه مدیریت حوادث در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۳ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

۱. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (اعاده شده از شورای نگهبان ۱ و ارجاع از جلسه علنی)

۲. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی فرهنگی (ارجاع از جلسه علنی)

۳. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو (ارجاع از جلسه علنی)

۴. گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران (در اجرای ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۵. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۳ به تصویب رسیده است و در اجرای ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

۶. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد گزارش کمیسیون انرژی پیرامون حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر (در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۷. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری (در اجرای ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).