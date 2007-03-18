ابراز نگرانی آمریکا از سخنان هنیه / اعلام آمادگی اروپا برای همکاری با دولت جدید فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اینترنتی محیط، کشورهای عربی از جمله اردن، سوریه ، مصر ، عربستان ، بحرین، قطر ضمن تایید دولت وحدت ملی فلسطین از جامعه بین المللی خواستند تا این دولت را به رسمیت بشناسد.

دولت سوریه با اعلام حمایت از دولت وحدت ملی فلسطین برضرورت فراهم شدن شرایط پیروزی این دولت تاکید کرد.

دمشق درعین حال از جامعه بین المللی نیزخواست تا از دولت جدید فلسطین کاملا حمایت و با همه اعضای آن به عنوان نماینده ملت فلسطین تعامل کند.

سوریه همچنین خواستار لغو حلقه محاصره ظالمانه ملت فلسطین شد.

از سوی دیگر"احمد ابوالغیط" وزیرامورخارجه مصر و "ناصر جوده" سخنگوی دولت اردن نیز ازجامعه بین المللی خواستند تا محاصره علیه ملت فلسطین را لغو کند ؛ آنها ابراز امیدواری کردند که دولت جدید فلسطین در ادای وظایفش موفق باشد.

"اکمل الدین احسان اوغلو" دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی که روزگذشته درمراسم ادای سوگند دولت جدید فلسطین حضور داشت، اعلام کرد: این سازمان، دولت وحدت ملی فلسطین را که با اکثریت آراء نمایندگان مجلس قانونگذاری رای اعتماد گرفت، تایید می کند.

وی افزود: جهان اسلام ازاین پیروزی خوشنود و خرسند است و کشورهای عضو این سازمان نیز از آن حمایت می کنند.

عربستان نیز با استقبال از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین به ملت فلسطین و دیگرسازمان ها ورهبران فلسطینی تبریک گفت.

این درحالی است که دولت آمریکا درباره اظهارات روزگذشته اسماعیل هنیه نخست وزیرفلسطین مبنی براینکه مقاومت حق ملت فلسطین است، ابراز نگرانی کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا مدعی شد : این سخنان هنیه مغایر با مبادی و اصول کمیته چهارجانبه است؛ کمیته چهارجانبه، رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی، موافقت با توافقنامه های امضا شده در گذشته میان تشکیلات خودگردان و تل آویو و دست برداشتن از مقاومت بر ضد اشغالگری را به عنوان سه شرط ازسرگیری کمکهای اقتصادی به ملت فلسطین اعلام کرده است.

این در حالی است که اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای همکاری با دولت وحدت ملی فلسطین اعلام کرد.

ازسوی دیگر دولت نروژ با اعلام آمادگی برای ازسرگیری همکاری اقتصادی و سیاسی خود با دولت جدید فلسطین، این دولت را به رسمیت شناخت و ابراز امیدواری کرد که دولت فلسطین به شروط کمیته چهارجانبه احترام بگذارد.