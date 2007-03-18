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۲۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۴۹

تکرار / در جلسه هیئت وزیران صورت گرفت ؛

تصویب آیین‌نامه اصلاحی مشاغل سخت و زیان‌آور/ تصویب تعرفه‌های صادرات و واردات 86

تصویب آیین‌نامه اصلاحی مشاغل سخت و زیان‌آور/ تصویب تعرفه‌های صادرات و واردات 86

هیئت دولت در جلسه دیروز خود آیین‌نامه اصلاحی مشاغل سخت و زیان‌آور و تعرفه‌های صادرات و واردات سال 86 را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در آغاز این جلسه، با تسلیت رحلت جانگداز رسول اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) ابراز امیدواری کرد که خدمات دولت در سال 1385 مورد عنایت این بزرگواران قرار گرفته باشد.

احمدی نژاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با تلاش بی وقفه لایحه بودجه سال 1386 را به تصویب رساندند، همچنین از شورای نگهبان نسبت به تصویب نهایی بودجه تشکر و قدردانی کرد.

رئیس جمهور در زمینه استقبال پرشور مردم یزد از هیئت دولت، اظهار داشت: مردم استان یزد با این استقبال نشان دادند که قدردان زحمات شبانه روزی هیات دولت هستند.

وی اظهار امیدواری کرد که مصوبات این سفر استانی هر چه زودتر مراحل اجرایی خود را آغاز کند. رئیس جمهور همچنین از مسئولان استان یزد که در برپایی این سفر کوشش فراوان کردند تشکر کرد.

در ادامه جلسه هیئت دولت، آیین نامه اصلاحی مشاغل سخت و زیان آور نیز تصویب شد.

از دیگر مصوبات جلسه امروز دولت تصویب تعرفه های صادرات و واردات سال 1386 بود.

کد مطلب 462315

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