حکم پیمانی قطعی ۳۴ نفر از اساتید دانشگاه پیام نور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، عزت الله کرد میرزا گفت: بر اساس تصمیمات آخرین جلسات هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی، با صدور حکم پیمانی قطعی ۳۴ نفر از همکاران علمی با وضعیت دستیار و پیمانی مشروط موافقت و آرای آنها طی هفته جاری برای صدور حکم به اداره کل امور اداری دانشگاه ارسال خواهد شد.

دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور افزود: همچنین با تبدیل وضعیت ۱۶ نفر از پیمانی به رسمی آزمایشی موافقت شد که پرونده آنها پس از تکمیل برای تأیید نهایی به هیئت مرکزی جذب ارسال می‌شود.