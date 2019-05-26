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۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۰۵

حکم پیمانی قطعی ۳۴ نفر از اساتید دانشگاه پیام نور صادر شد

حکم پیمانی قطعی ۳۴ نفر از اساتید دانشگاه پیام نور صادر شد

دبیر هیأت اجرای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور از موافقت با صدور حکم پیمانی قطعی ۳۴ همکار علمی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، عزت الله کرد میرزا گفت: بر اساس تصمیمات آخرین جلسات هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی، با صدور حکم پیمانی قطعی ۳۴ نفر از همکاران علمی با وضعیت دستیار و پیمانی مشروط موافقت و آرای آنها طی هفته جاری برای صدور حکم به اداره کل امور اداری دانشگاه ارسال خواهد شد.

دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور افزود: همچنین با تبدیل وضعیت ۱۶ نفر از پیمانی به رسمی آزمایشی موافقت شد که پرونده آنها پس از تکمیل برای تأیید نهایی به هیئت مرکزی جذب ارسال می‌شود.

کد مطلب 4626255
زهرا سیفی

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