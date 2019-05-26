به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش بود که علیرضا علیپور رئیس پیشین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته صیانت از سلامت فوتبال در ادعایی جنجالی مدعی شد بعضی از بازیکنان تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا و در دیدار مقابل ژاپن «ترامادول» استفاده کرده بودند. هرچند کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال علیپور را به خاطر این صحبت‌ها احضار کرد ولی واکنش‌ها به این موضوع هنوز هم ادامه دارد.

عبدالرحمان شاه حسینی رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت: زمان ما هم وقتی بحث دوپینگ مطرح می‌شد این‌طور نبود که بنده خودم صحبت کنم. یک کمیته مبارزه با دوپینگ داشتیم که اثبات دوپینگ بوسیله آزمایش صورت می‌گرفت.

وی با انتقاد ضمنی از علیپور ادامه داد: وقتی شهر بدون کلانتر شد، هرکسی هرچه بخواهد می‌گوید. باید از آقای علیپور پرسید آیا از این بازیکنان آزمایش گرفته شده و و پاسخی هم آمده است؟ این حرف باید پخته‌تر گفته می‌شد. مسائلی از این دست جو فوتبال ملی را ملتهب می‌کند و در عرصه بین المللی هم لطمه می‌خوریم. بعضی از کشورهای عربی منتظر این حرف‌ها هستند و امکان دارد در نهادهای بین المللی از آن به عنوان مدرک علیه خودمان استفاده کنند.

رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یادآور شد: هرجا برد به دست می‌آوریم مدیران جلوی رسانه‌ها صف می کشند تا بگویند ما عامل موفقیت بودیم. وقتی هم ضعفی هست همه پنهان می‌شوند. طرح این مسائل اشتباه است.

شاه حسینی که با برنامه تهران ورزشی گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این سوال که آیا در دوره شما هم مصرف قرص گزارش می‌شد؟ گفت: به کَرات. افرادی هستند که تاریخ مصرفشان گذشته است و اسم بردن از آنها درست نیست. ما در شورای دوپینگ افراد زیادی را محروم کردیم ولی با دلیل.

وی افزود: یک روز فردی با من تماس گرفت و گفت در فلان مسابقه، دو بازیکن مثل «قِرقی» می دوند. من به آقای شریف زنگ زدم و گفتم مأموران را به استادیومی در حاشیه تهران بفرستید تا از دو بازیکن تست بگیرید. یکی از آن بازیکنان دوپینگی در آمد و یک سال محروم شد. یک دروازه بان معروف هم دوپینگ کرده بود و ۶ ماه محروم شد. تخلف و جرم همیشه هست. هرگاه در اجتماعی ناهنجاری زیاد شد بدانید ارکان قضائی خوب عمل نکرده‌اند و اگر کم شد بدانید وظایفشان را خوب پیش برده‌اند.

رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره بحث شرط بندی در فوتبال کشورمان و صحبت‌های علی خطیر معاون باشگاه استقلال در این ارتباط تاکید کرد: سه سال به خاطر رضای خدا در مجلس روی پرونده فساد در فوتبال کار کردیم. همانطور که سلطان‌های سکه، دلار، نفت و گاز را محکوم می‌کنیم باید یکسری سلطان‌ها را در فوتبال در بحث فساد محکوم کنیم!

شاه حسینی اظهار کرد: سه سال روی پرونده فساد در فوتبال کار شد و موضوعاتی مثل تبانی، شرط بندی، جعل کارت خدمت و خیلی مفاسد دیگر در قالب هشت جلد در مجلس جمع آوری شد. اگر به این پرونده عنوان یک پرونده مثل سلطان‌های سکه و دلار نگاه شود، یک تیم ویژه برای بررسی آن بگذارند و پرونده را از مجلس بگیرند و در قوه قضائی بررسی کنند بحث شرط بندی به خوبی رسیدگی می‌شود.

وی در پایان گفت: در این پرونده در ارتباط با بحث شرط بندی یک نمونه گزارش رسمی شده بود. ما امروز شرط بندی در فوتبال را به دو روش داریم. یکی فضای مجازی و سایت‌های شرط بندی که داخلی و بین المللی است. یکی هم روش سنتی. چند قهوه خانه و سفره خانه که شرط بندی در آنجا صورت می‌گیرد شناسایی شد. جای آنها را نهادهای انضباطی می‌دانند و قطعاً با آن برخورد کرده‌اند. در شمال ایران و شهر ساری اوج شرط بندی بود که دادستان ساری با آن برخورد کرد و عده‌ای هم دستگیر شدند. حل این مشکل همکاری همه جانبه را می‌طلبد ولی تنها جایی که بیکار است، تشکیلات فوتبال است.