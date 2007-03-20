مالیات نقل و انتقال املاک 97 درصد محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در حالی درآمد دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال املاک در 10 ماهه سال 85 به 870 میلیارد ریال رسید که این رقم در مدت مشابه سال قبل 475 میلیارد ریال بود.

برهمین اساس، درآمد دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال املاک در 10ماهه سال 85 نسبت به مدت مشابه سال قبل 83 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین براساس رقم مصوب بودجه‌ای، قرار بود درآمد دولت از این محل در مدت فوق به 894 میلیارد ریال برسد که آمار عملکرد از تحقق 97 درصد آن حکایت دارد.

در قانون بودجه سال 85 حدود یک‌هزار و 73 میلیارد ریال درآمد برای دولت از محل مالیات نقل و انتقال املاک پیش بینی شده است. مالیات بر نقل و انتقال املاک جزو درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت به شمار می‌رود.