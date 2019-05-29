لزوم تقویت وحدت با از بین بردن اختلافات

حجتالاسلام ولیالله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر بهروز جهانی قدس اشاره کرد و افزود: رژیم صهیونیستی این غده سرطانی که در جنگ جهانی اول نطفه شومش بسته شد و در غوغای جنگ جهانی دوم متولد شد، تنها هدفش این بود تا اسلام را ریشهکن کند.
وی اظهار کرد: از علل و عوامل به وجود آمدن این غده سرطانی تفرقه بین مسلمان بود و امروز این غده سرطانی آزاردهنده ای بر پیکر اسلام شده است.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه روز قدس باید روز انزجار از رژیم نژادپرست، آدم کش و کودک کش باشد، گفت: در روز جهانی قدس باید اتحاد و وحدت خود را حفظ کنیم.
مصائبی بابیان اینکه راهپیمایی روز قدس برای حمایت از مردم فلسطین است، تأکید کرد: باید با از بین بردن اختلافات و پیروی از ولایتفقیه وحدت و انسجام را در کشور تقویت کنیم.
وی بابیان اینکه در این شرایط باید وحدت خود را حفظ کنیم، ابراز کرد: در یک جنگ تمامعیار اقتصادی قرار داریم و اتحاد داخلی با محوریت ولایت را مورد تأکید قرار دهیم.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه طی ماه مبارک رمضان بیش از هزار و ۱۰۰ مبلغ و مبلغه در مناطق مختلف استان زنجان کار تبلیغی را انجام میدهند، گفت: فراخوان به مجامع دادهشده و شبکه تبلیغی و مبلغین در راهپیمایی روز قدس حضور پرشوری خواهند داشت.
مصائبی بر حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس تأکید کرد و گفت: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس فتنههای اسرائیل و تبلیغات شوم برعلیه ایران را خنثی میکند.
وی تصریح کرد: نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان بهعنوان روز جهانی قدس اقدام ماندگار از سوی امام راحل بود که آیندهنگری خوبی نسبت به حوادث جهان اسلام داشتند.
معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان افزود: متأسفانه امروز رژیم صهیونیستی تفرقه بین مسلمانان و کشورهای اسلامی راه انداخته است ولی باید مسلمانان جهان در این روز وحدت و انسجام خود را در دفاع از مردم مظلوم فلسطین را به دشمنان نشان بدهند.
مصائبی بیان کرد: روز قدس نشاندهنده آزاد شدن مردم فلسطین از دست رژیم آدمکش صهیونیست و وحدت مسلمانان بین شیعه و سنی است.
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