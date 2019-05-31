نخست وزیر مالزی هواوی را تحسین کرد/ ادامه همکاری با هواوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی شرکت هواوی را به دلیل به بی اعتنایی به تحریم‌های جهانی دولت ترامپ علیه این شرکت تحسین کرد.

این نخست وزیر ۹۳ ساله در سخنرانی در انجمنی در توکیو اعلام کرد مالزی همچنان تا حد ممکن از تجهیزات هواوی استفاده می‌کند زیرا نسبت به فناوری آمریکا بسیار پیشرفته‌تر است.

اظهار نظر عمومی نخست وزیر مالزی نشان می‌دهد تلاش‌های آمریکا برای ایجاد اتحادی علیه هواوی در برخی کشورها که توسعه اینترنت ۵ جی را در اولویت قرار داده اند، کار ساز نیست.

از سوی دیگر کریر موبایل M1 LTD در سنگاپور در هفته‌ای که گذشت اعلام کرد آماده گسترش کسب وکار خود با هواوی است. البته این شرکت اعلام کرده برای تهیه زیربنای اینترنت ۵ جی شرکت‌های جایگزینی را نیز درنظرگرفته است.

شرکت Axiata Group Bhd، بزرگترین کریر بی سیم مالزی نیز اعلام کرده همچنان در زمینه فناوری شبکه اینترنتی مشغول همکاری با هواوی است اما درباره شریک تجاری خود برای عرضه سرویس اینترنت ۵ جی تصمیمی نگرفته است.

این درحالی است که دولت آمریکا ادعا می‌کند تجهیزات شرکت هواوی خطرات امنیتی دربر دارند و دولت چین از آنها برای جاسوسی استفاده می‌کند.