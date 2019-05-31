خروش مردم ایلام در حمایت از قدس شریف

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که یادگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است، مردم روزه دار و خداجوی استان ایلام به ندای امام (ره) و مقام معظم رهبری لبیک گفته و به صحنه آمدند.

باز هم می آییم برای قدس برای فلسطین مظلوم برای اسلام، تا باز هم حمایت از آرمان‌های مقدس فلسطین را فریاد کنیم.

امروز روز شکست معامله قرن است، می آییم تا بگوییم که انسانیت و سرزمین پاک فلسطین و قدس شریف قابل معامله نیست، روز جهانی قدس روز اسلام یادگار تاریخی امام راحل (ره) مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و لرزه بر اندام دشمنان اسلام انداخته است.

یکی از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز قدس روز متعلق به تمام مسلمانان دنیاست، در این راهپیمایی شرکت کرده ام و تبلیغ هم می‌کنم که همه هم استانی‌ها در راهپیمایی این روز شرکت کنند.

محمد رضایی افزود: هر مسلمان هر ایرانی وظیفه دارد که در راهپیمایی این روز قدس شرکت کند، ما تا نابودی رژیم غاصب صهیونیستی از مردم مظلوم فلسطین حمایت می‌کنیم.

یک کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبلاً این گونه بوده که هرگاه اسرائیل اراده‌ای می‌کرد اراده اسرائیل باعث تغییر معاملات و مبادلات در منطقه می‌شد و کسی یارای مقاومت با اسرائیل را نداشت، به یمن پیروزی انقلاب گروهی شکل گرفت به نام حزب الله لبنان که به دنبال آن گروه حماس در خود فلسطین شکل گرفت و در جنگ‌های ۳۳ و ۲۲ روزه مشخص کردند که اراده ملت‌ها و به خصوص اراده ملت‌های مسلمان مافوق اراده اسرائیل است.

محمد شریفی راد افزود: بنابراین آمریکا دید که دیگر مانند دوره گذشته با سلاح و قدرت و غلبه نمی‌تواند در منطقه حضور داشته باشد، به دنبال مسائل دیپلماتیک و طرح‌هایی که بوی فریب و خیانت از آنها مشاهده می‌شد رفتند، ابتدا طرح خاورمیانه بزرگ را در زمان دموکرات‌ها دادند که با شکست مواجه شد.

وی ادامه داد: اخیراً طرح معامله قرن را دادند، طرح معامله قرن دو نکته دارد یک امنیت اسرائیل و امنیت مرزهای اسرائیل و بعد شکل گیری یک سری معادلات جدید در منطقه، با توجه به موضع گیری های خوبی که نظام جمهوری اسلامی ایران آزادی خواهان جهان داشتند خود گرو ه های فلسطین و بسیاری کشورهای جهان عرب با این قطعنامه به شدت مخالفت کردند.

استکبار جهانی در حال فروپاشی است

امام جمعه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه خواهران و برادران استان همراه با همه مسلمانان دنیا در این تظاهرات حضور داشته باشند، مخصوصاً در این شرایط حساسی که استکبار جهانی در حال فروپاشی است.

حجت الاسلام الله النور کریمی تبار افزود: رژیم اشغالگر قدس رو به زوال است و مردم فلسطین یک حیات جدیدی پیدا کرده اند، حضور مردم ما اعلام پشتیبانی جدی از آنها خواهد بود.

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده به عنوان یک عضوی از خانواده اسلامی جمهوری اسلامی ایران از همه مردم شریف کشور خصوصاً مردم خوب و غیرتمند استان دعوت می‌کنم که در این روز همزمان با آحاد مردم در این راهپیمایی و در محکومیت اشغال سرزمین اسلامی توسط رژیم صهیونیستی حضور پیدا کنند.

قاسم سلیمانی دشتکی افزود: حضور مردم به عنوان یک حرکت بزرگ در مقابل ظلم و استعمارگری آمریکا و تجاوزگری رژیم صهیونیستی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر استان در حال برگزاری است، سخنرانی مراسم در شهر ایلام از ساعت ۱۱:۳۰ آغاز خواهد شد.

علی چراغی پور افزود: مسیرهای راهپیمایی این روز در استان شهرستان ایلام مقابل سازمان جهاد کشاورزی- خیابان آیت الله حیدری- میدان شهید کشوری- بلوار آزادی- چهارراه مادر و مصلی بزرگ امام ساعت است.

سایر مسیرهای راهپیمایی شهرستان‌های استان

شهرستان آبدانان: میدان بسیج- خیابان ولی عصر- میدان ولی عصر- خیابان شهید مطهری- مسجد جامع

شهرستان ایوان: مقابل سپاه ناحیه ایوان به سمت مسجد امام حسن مجتبی (ع)

شهرستان بدره: مقابل مسجد جامع- خیابان شهید مطهری- بلوار حضرت امام-گلزار شهدای گمنام

شهرستان دهلران: مقابل مسجد جامع به طرف میدان انقلاب

شهرستان دره شهر: نبش خیابان پاسداران- خیابان جمهوری اسلامی- چهارراه نیروی انتظامی –چهارراه شهید نوروزی- مسجد جامع

سرابله: میدان معلم به سمت مسجد جامع

شهرستان سیروان: مقابل مسجد جامع به سمت گلزار شهدای گمنام

شهرستان مهران: مقابل مسجد جامع- چهارراه برق

شهرستان ملکشاهی: مقابل مسجد جامع به طرف میدان شهدا