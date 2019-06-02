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۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۰۴

با ۲ اجرا در ۱۳ خرداد؛

«هملت، شاهزاده اندوه» به کار خود پایان می‌دهد

«هملت، شاهزاده اندوه» به کار خود پایان می‌دهد

نمایش «هملت، شاهزاده اندوه» به کارگردانی محمد عاقبتی و بازی افشین هاشمی روز دوشنبه ۱۳ خرداد و با ۲ اجرا در ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۹:۳۰ به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هملت، شاهزاده اندوه» نوشته محمد چرمشیر بازخوانی «هملت» ویلیام شکسپیر است که با کارگردانی محمد عاقبتی و بازی افشین هاشمی از ۸ خرداد در سالن شماره ۲ تماشاخانه سپند به صحنه رفته و روز دوشنبه ۱۳ خرداد با ۲ اجرا به کار خود پایان می‌دهد.

این نمایش در آخرین روز اجرای خود در ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۹:۳۰ به صحنه می‌رود.

اجرای کوتاه مدت «هملت، شاهزاده اندوه» پایانی بر اجراهای این اثر نمایشی که اولین بار ۱۰ سال پیش در فستیوال «مونولیو» روی صحنه رفت و پس از آن اجراهای متعددی در داخل و خارج از کشور داشت، خواهد بود.

فروش بلیت این اثر نمایشی توسط سامانه تیوال انجام می‌شود.

کد مطلب 4631528
آروین موذن زاده

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