رونمایی از یک لباس پرنده جدید با سرعت ۸۸ کیلومتر بر ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، به تازگی لباس‌های پرنده جدیدی در یک رویداد در لندن رونمایی شده‌اند. این لباس پرنده یا Jet Suit شامل ۲ موتور کوچک جت روی هر دست است. علاوه بر آن یک موتور جت دیگر نیز پشت لباس قرار دارد. در کل این موتورها قادر به تولید هزار اسب بخار هستند. چنین نیرویی معادل قدرت یک خودروی اسپرت مانند فراری است.

شرکت انگلیسی Gravity Industries این لباس‌های جالب را توسعه داده و ادعا می‌کند با کمک آنها می‌توان با سرعت ۸۸ کیلومتر برساعت پرواز کرد.

موتورهای این لباس از سوخت هواپیماهای معمولی استفاده می‌کنند، البته این موتورها قادر به استفاده از بنزین نیز هستند.