به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال با هدف توسعه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی در قم برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه که از ۲۸ تا ۳۱ خرداد در محل دائمی نمایشگاه های قم برگزار می شود، ۷۰ شرکت و مؤسسه مطرح کشوری و استانی حضور دارند.

بر اساس اعلام دبیرخانه این نمایشگاه، ایران اپس، ره پویان، کافه بازار، ایتا، سروش، سراج، نور، طاقچه، آوانامه، راس خون، همراه اول، یاسین، اتاق سرمایه اسلامی، مکتب خونه، توسکا، صندوق کریمه، ایران صدا، آخرین خبر، پردیس اول کیش، فرا رسانه برگ، سوره مهر، لحظه نگار، فرانش، فیلما، زمانه، Isps، ورالمجتبی، سحاب مدیا، آوای توحید، علم نت، میلاد، کارانس، رعنا استوری، مسجدی‌ها، آینده روشن، شهر هوشمند، همراه فدک، رسائل، صبح وصال، گردشگری قم، طاها گستر، مارکتینگ فارسی، بارش، مسیر طلبه، مازادا، کلاس طور، دارالحدیث، تیوا، راش فیلم و فرا رسانه در دوازدهمین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال حضور خواهند داشت.