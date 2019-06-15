آیین نامه اجرایی ماده پنج مکرر قانون چک بازنگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم زالی اظهار داشت: آیین نامه اجرایی ماده ۵ مکرر قانون چک که از سوی بانک مرکزی تهیه شده بود و قرار است در هیات دولت نهایی شود، در بسیاری از موارد تولیدکنندگان را با مشکل روبرو می کرد و عملاً روند تولید و اشتغال را در بنگاه‌های تولیدی با مخاطرات جدی مواجه می‌کرد. لذا اعضای ستاد، پیشنهاد اصلاحی خود را در این خصوص به دولت منعکس می‌کنند.

وی با تاکید بر لزوم افزایش اعتبار چک در فضای اقتصادی کشور گفت: رفع محدودیت های صورت گرفته در این ماده قانونی، بدون رفع سو اثر از چک انجام می‌شود تا از اختلال در فعالیت بنگاهها پیشگیری گردد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اضافه کرد: با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشور و همزمان با سال رونق تولید، ضرورت دارد تا از هر گونه اقدامی که منجر به بروز مشکل در روند تولید و اشتغال بنگاههای تولیدی می‌شود اجتناب کرد.

زالی همچنین از دستور وزیر صمت مبنی بر استمداد مجدد از جلسه سران قوا برای تسهیل شرایط تولید در کشور خبر داد و گفت: به زودی در خصوص تعدادی دیگر از مواد قانونی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به جمع بندی خواهیم رسید تا پس از آن موضوع جهت اتخاذ تصمیم به جلسه سران قوا منعکس شود.

وی از کلیه دستگاه های اجرایی تقاضا کرد تا با بهره مندی حداکثری از ظرفیت قانونی ستاد، در تصمیم گیری های حوزه تولید از هم افزایی و هماهنگی و وحدت رویه برخوردار شده تا ضمن کاهش تصمیمات یکسو گرانه، شاهد افزایش برکات ناشی از همفکری و همدلی در تولید کشور باشیم.