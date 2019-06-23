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۲ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۴

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر «آرخه»

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر «آرخه»

مهلت ارسال فیلم آثار به دبیرخانه جشنواره تئاتر آرخه تا ۸ تیرماه ۹۸ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی «آرخه»، بنابرآنکه هنرمندان از سراسر ایران به دنبال فرصتی برای تهیه و تولید فیلم از آثارشان هستند رضا آشفته دبیر نخستین جشنواره تئاتر «آرخه» به ضرورت این درخواست پاسخ مثبت داد و در ادامه فرصت یک هفته ای برای ارسال آثار به گروه ها داده شده که این مهلت دیگر تکرار نخواهد نشد.

علاقه مندان می توااند فیلم آثارشان را تا ۸ تیرماه به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران، فلسطین شمالی، تقاطع زرتشت غربی، ساختمان ۵۶۲، طبقه چهار، واحد ۹ ارسال کنند.

جشنواره سراسری تئاتر «آرخه» با شعار «انسانم آرزوست» در پنج بخش تک نفره، دو نفره، چند نفره، خیابانی و ارائه مقاله مرداد ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4648392
آروین موذن زاده

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