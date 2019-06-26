ترافیک نیمه سنگین در آزادره قزوین به کرج و کرج به تهران

سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین گزارش‌های دریافتی اظهار کرد: برابر آخرین گزارش دریافتی تا این لحظه ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین به کرج (از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و آزادراه کرج به تهران (از پل فردیس تا گرمدره) را شاهد هستیم.

وی افزود: سایر محورهای کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

سرهنگ رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی گفت: تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین (رفت وبرگشت) را شاهد هستیم و در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: ۷ محور شریانی و غیر شریانی مسدود هستند که این محورهای عبارتند از:

محورهای مسدود شریانی:

۱) پل دختر-کوهدشت

۲) قدیم پلدختر-خرم آباد

۳) شهداد-نهبندان

محدودیت تردد با تغییر مسیر جزئی:

کمربندی دهلران مسدود و تردد از داخل شهر دهلران

محورهای مسدود غیرشریانی:

۱) شمشک-دیزین

۲) اولنگ-شاهرود

۳) شهداد – اندوهجرد