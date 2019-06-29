سیارکی قبل از انفجار در اتمسفر زمین رصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لایو ساینس، ستاره شناسان سیارکی را چند ساعت قبل از برخورد با اتمسفر زمین رصد کرده اند.

دانشمندان شنبه هفته گذشته (۲۲ ژوئن) سیارک ۲۰۱۹MO را رصد کردند. مدت کوتاهی پس از این رصد، سیارک مذکور بالای پورتوریکو با اتمسفر زمین برخورد کرد.

این چهارمین بار در طول تاریخ است که دانشمندان سیارکی را در فاصله کوتاهی قبل از برخورد با اتمسفر رصد می‌کنند. سه مورد رصد دیگر طی ۱۱ سال قبل اتفاق افتاده اند.

به هرحال این سیارک خطری برای زمین نداشت و در اتمسفر منفجر شد. با این وجود جسم آسمانی ۴ متری یک آتش بازی بزرگ به وجود آورد. به گفته دانشمندان قدرت انفجار این سیارک معادل انفجار ۶ هزار تن تی ان تی بوده است. این انفجار به اندازه‌ای قدرتمند بوده که حتی ماهواره‌های موجود در مدار زمین نیز آن را رصد کرده اند. ماهواره‌های سازمان NOAA آمریکا برخورد و انفجار این سیاره در اتمسفر زمین را ثبت کرده اند. علاوه بر آن تلسکوپ‌های ATLAS متعلق به دانشگاه هاوایی و Pan-STARRS نیز این رویداد را رصد کرده اند.

سیارک مذکور هنگام برخورد با جو زمین با سرعت ۳۳ هزار و ۳۰۰ مایل برساعت حرکت می کرده است.

ستاره شناسان با کمک این تلسکوپ‌ها طی ۳۰ دقیقه سیارک ۲۰۱۹MO را ۴ بار رصد کردند. این سیارک در ارتفاع ۵۰۰ هزار کیلومتری زمین منفجر شده است.